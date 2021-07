8 lug 2021 18:08

FLASH! - LA PRESENZA DI UNA FIGURA ISTITUZIONALE COME MATTARELLA DOMENICA A LONDRA ALLA FINALE INGHILTERRA-ITALIA SARÀ UN DETERRENTE PER EVENTUALI PASTETTE, DOPO IL RIGORINO REGALATO CONTRO LA DANIMARCA? - COME MAI DRAGHI NON ANDRÀ A WEMBLEY? SEMPLICE: NON SAREBBE BEN ACCOLTO VISTO CHE LUI E LA MERKEL ERANO CONTRARI A FAR DISPUTARE LA PARTITA A LONDRA PER L'ALTO NUMERO DI CONTAGI E AVEVANO CONSIGLIATO DI SPOSTARLA A ROMA...