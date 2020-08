27 ago 2020 17:30

FOCOLAIO TRIGORIA: DOPO MIRANTE E DUE PRIMAVERA ANCHE CARLES PEREZ POSITIVO AL COVID - "SONO ASINTOMATICO, STO BENE" - L'ATTACCANTE SPAGNOLO: "RESTERÒ IN ISOLAMENTO FINO A QUANDO IL TEST NON SARÀ NEGATIVO. QUANDO I MEDICI ME LO PERMETTERANNO MI UNIRÒ AI COMPAGNI" – 4 CALCIATORI DEL CHELSEA POSITIVI DOPO UNA VACANZA IN GRECIA