FOGNINI, CHE SPETTACOLO! PALLONETTI E MAGIE: IL TENNISTA LIGURE SI SBARAZZA DI PELLA IN 3 SET E VOLA AGLI OTTAVI DEGLI AUSTRALIAN OPEN. SFIDERÀ LO STATUNITENSE SANDGREN, GIUSTIZIERE DI BERRETTINI AL SECONDO TURNO – FIORELLO ESULTA SU TWITTER – VIDEO CON I MIGLIORI COLPI DI FOGNINI - VIDEO

Luca Marianantoni per gazzetta.it

fognini

Fabio Fognini e Camila Giorgi sono i due superstiti azzurri rimasti in gara all’Open d’Australia. Il ligure ha dominato l’argentino Guido Pella, testa di serie numero 22, col punteggio di 7-6 (0) 6-2 6-3, ottenendo un posto negli ottavi di finale, dove incrocerà lo statunitense Tennys Sandgren, che ha rispedito a casa il nostro Berrettini al 2° turno.

fognini

Per Fabio quello dei sedicesimi si presentava come un match difficile, ma decisamente alla sua portata. I precedenti erano pari, 2 successi per parte. Fabio infatti aveva battuto l’argentino nelle qualificazioni di Buenos Aires 2010 (6-3 6-4) e in Coppa Davis nel 2017 (2-6 4-6 6-3 6-4 6-2), Pella invece ha avuto la meglio a San Paolo nel 2013 (7-6 1-6 6-1) e a Monaco di Baviera nel 2017 (6-3 6-2). Fabio ha faticato un pelo a ingranare, vedendosi costretto al tiebreak (vinto peraltro a zero) per conquistare il primo set, volando via però in scioltezza nei due successivi e chiudendo in 2 ore e 12’.

