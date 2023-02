1 feb 2023 08:27

FOLLIE D’OLTREMANICA – IL CHELSEA HA ACQUISTATO DAL BENFICA IL CENTROCAMPISTA ENZO FERNANDEZ PER 121 MILIONI DI EURO – È UNA CIFRA RECORD PER UN TRASFERIMENTO IN PREMIER LEAGUE. IL PRIMATO PRECEDENTE ERA DETENUTO DAL MANCHESTER CITY, CHE AVEVA SGANCIATO 115 MILIONI PER GREALISH – IL 22ENNE ARGENTINO, FRESCO CAMPIONE DEL MONDO, HA FIRMATO CON I BLUES FINO AL 2031… – VIDEO