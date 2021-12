FORMULA CAOS! LA MERCEDES NON CI STA E PRESENTA UN DOPPIO RECLAMO - LA PRIMA RIGUARDA LA POSSIBILE VIOLAZIONE DI MAX VERSTAPPEN DEL REGOLAMENTO SPORTIVO FIA, CHE PREVEDE IL DIVIETO, IN REGIME DI SAFETY CAR, DI SORPASSARE UN’ALTRA VETTURA IN PISTA. LA SECONDA PROTESTA MERCEDES VERTE…

Da gazzetta.it

La Mercedes ha ufficialmente presentato due proteste. La prima verte la possibile violazione di Max Verstappen dell’articolo 48.8 del regolamento sportivo Fia, che prevede il divieto in regime di Safety Car di sorpassare un’altra vettura in pista, a parte alcune eccezioni. Poco prima della ripartenza, prima dell’ultimo giro della gara, Hamilton ha rallentato il ritmo e Verstappen ha affiancato Lewis con l’ala anteriore.

La seconda protesta Mercedes verte “contro l’ordine d’arrivo” per presunta violazione dell’articolo 48.12 del Regolamento Sportivo Fia che descrive come la direzione gara può determinare chi può sdoppiarsi in regime di Safety Car. Poco prima della ripresa della gara, la direzione gara ha deciso che le cinque vetture doppiate tra Hamilton e Verstappen in pista potevano superare la Safety Car. Quelli dietro a Verstappen non sono stati autorizzati a farlo. L’articolo descrive come le vetture debbano guidare in sicurezza dopo essersi disimpegnate e il paragrafo si conclude così: “A meno che il direttore di gara non ritenga ancora necessaria la presenza della Safety Car, una volta che l’ultima vettura doppiata avrà superato il leader, la Safety Car tornerà ai box alla fine del giro successivo”.