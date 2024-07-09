FOTO FLASH - PAULO FONSECA, UN ALLENATORE "CON LE PALLE" - IL TECNICO DEL MILAN NON HA SOLO BISOGNO DI UN NUOVO CENTRAVANTI, MA ANCHE DI UN NUOVO PAIO DI PANTALONCINI - IN UNA FOTO SCATTATA DURANTE GLI ALLENAMENTI DEI ROSSONERI, SI VEDE IL PORTOGHESE CON UN RIGONFIAMENTO DI ZEBEDEI IN BELLA VISTA - I COMMENTI STRACULT: "HA UN CHILO DI FESSA…"

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DAGOREPORT - IL 18 LUGLIO, CON LA RIELEZIONE DI VON DER LEYEN ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE EU, LA VOLPE DELLA GARBATELLA FINIRÀ APPESA IN QUALCHE PELLICCERIA DI BRUXELLES - A DIGIUNO DI CULTURA DI POTERE, MELONI HA CURATO LA SUA MEDIOCRITÀ POLITICA CON COMPULSIVE OVERDOSE DI ARROGANZA - SCAMBIANDO BRUXELLES PER ROMA, LA DUCETTA PENSAVA DI PRENDER PER CULO GENTE CHE DA DECENNI MANGIA POTERE E AFFETTA MELONI - LA GIORGIA CHE DOMANI ATTERRERÀ A WASHINGTON PER IL SUMMIT DELLA NATO SARÀ UNA GIORGIA CHE SI RITROVERÀ NONNO BIDEN IN CARROZZINA E UN MACRON SULLA BIGA, RINGALLUZZITO DALL’INATTESA RESURREZIONE E PIÙ SPAVALDO CHE MAI NEI CONFRONTI DEL “CAMALEONTE” ITALIANO FINITO NEL CUL DE SAC DELL’IRRILEVANZA POLITICA EUROPEA...