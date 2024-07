DAGOREPORT - IL 18 LUGLIO, CON LA RIELEZIONE DI VON DER LEYEN ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE EU, LA VOLPE DELLA GARBATELLA FINIRÀ APPESA IN QUALCHE PELLICCERIA DI BRUXELLES - A DIGIUNO DI CULTURA DI POTERE, MELONI HA CURATO LA SUA MEDIOCRITÀ POLITICA CON COMPULSIVE OVERDOSE DI ARROGANZA - SCAMBIANDO BRUXELLES PER ROMA, LA DUCETTA PENSAVA DI PRENDER PER CULO GENTE CHE DA DECENNI MANGIA POTERE E AFFETTA MELONI - LA GIORGIA CHE DOMANI ATTERRERÀ A WASHINGTON PER IL SUMMIT DELLA NATO SARÀ UNA GIORGIA CHE SI RITROVERÀ NONNO BIDEN IN CARROZZINA E UN MACRON SULLA BIGA, RINGALLUZZITO DALL’INATTESA RESURREZIONE E PIÙ SPAVALDO CHE MAI NEI CONFRONTI DEL “CAMALEONTE” ITALIANO FINITO NEL CUL DE SAC DELL’IRRILEVANZA POLITICA EUROPEA...