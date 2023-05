10 mag 2023 10:16

FRIEDKIN HA IL VIA LIBERA PER IL NUOVO STADIO (ORA DEVE SOLO RINNOVARE IL CONTRATTO DI MOURINHO) - L'ASSEMBLEA CAPITOLINA APPROVA L'INTERESSE PUBBLICO PER IL NUOVO STADIO DELLA ROMA A PIETRALATA (CON ALCUNI PALETTI SU PARCHEGGI E TRASPORTI) - IL SINDACO GUALTIERI: "UN GOL DELLA CITTÀ" – DOMANI SEMIFINALE DI EUROPA LEAGUE COL BAYER, MOURINHO RITROVA l’ARBITRO OLIVER (CHE GLI HA FISCHIATO 7 RIGORI CONTRO IN 21 PARTITE) – ANSIA PER DYBALA