GABIGOL, UN "BIDONE" IN ITALIA, UN TRIVELLONE IN BRASILE - L'EX METEORA DELL'INTER, GABRIEL BARBOSA, HA ORGANIZZATO UN FESTINO DI 24 ORE, CON 80 DONNE: TRA SESSO E FIUMI DI ALCOL, LA NON-STOP SI È CONCLUSA CON UNA RISSA. IL TUTTO LA SERA DOPO LA SCONFITTA DEL "SUO" FLAMENGO PER 6-1 IL VASCO DA GAMA - LA SORELLA DELL'ATTACCANTE SAREBBE ADDIRITTURA VENUTA ALLE MANI CON DELLE INVITATE PERCHÉ INDISPETTITA DA...

Estratto da www.today.it

[…] Il calciatore brasiliano ex Inter Gabriel Barbosa Almeida, meglio conosciuto come Gabigol, torna a far parlare di sé […] per una festa a dir poco sopra le righe. Come raccontano i media locali, lo scorso 3 giugno l la casa del calciatore è stata teatro di un party di 24 ore, tra vizi e divertimento, tanto da far gridare allo scandalo, soprattutto per la presenza di ben 80 donne "assunte come ospiti vip".

Il numero 10 del Flamengo è stato costretto a scusarsi pubblicamente, ma questo non è servito a evitare i provvedimenti del club, che ha deciso di sanzionarlo con una multa salata e di togliere il numero dei "fantasisti" dalle sue spalle. Non è certo la prima volta che Gabigol finisce sui quotidiani per avvenimenti ben distanti dal rettangolo verde: poco tempo fa era stato squalificato per due anni per aver tentato di falsificare un test antidoping, un'accusa poi caduta. […]

A far discutere non è soltanto la durata della festa o le attività praticate a casa Barbosa, ma soprattutto il fatto che il party sia arrivato dopo una pesante sconfitta per 6-1 contro il Vasco da Gama, un dettaglio che non ha certo fatto piacere ai tifosi rossoneri.

Ma non solo, sempre secondo il racconto dei media brasiliani, alla festa sarebbe successo di tutto, anche sesso tra gli invitati, tanto da provocare un violento litigio tra Gabigol e la sorella, indispettita dai comportamenti lascivi delle persone invitate, tra cui c'erano anche diversi compagni del calciatore, di cui l'identità, almeno per il momento rimane segreta. Stando ai resoconti, la sorella del calciatore sarebbe venuta alle mani con una delle invitate, infuriata non soltanto per gli atteggiamenti disinibiti delle ragazze, ma anche per l'eccessivo consumo di alcolici.

