GALLETTI A LUCI ROSSE - IL CALCIATORE FRANCESE DEL REAL MADRID, KARIM BENZEMA, RINVIATO A GIUDIZIO INSIEME AD ALTRI 4 NELLA VICENDA DEL PRESUNTO RICATTO AL COLLEGA VALBUENA NEL 2015, PER UN VIDEO SEXY CON IMMAGINI DI QUEST'ULTIMO – L’ATTACCANTE È SOSPETTATO DI AVER ESORTATO IL SUO EX COMPAGNO DI NAZIONALE VALBUENA A PAGARE ALCUNI PERSONAGGI DELLA MALAVITA CHE…

https://m.dagospia.com/ricatto-hot-valbuena-deluso-da-benzema-non-farei-una-cosa-simile-nemmeno-al-mio-peggior-nemico-113889

benzema

(ANSA) L'attaccante del Real Madrid e della nazionale francese, Karim Benzema, comparirà in tribunale per essere giudicato nella vicenda del presunto ricatto al collega Mathieu Valbuena nel 2015, per un videotape a luci rosse con immagini di quest'ultimo. L'accusa è "tentato ricatto".

VALBUENA COMPAGNA

Benzema è sospettato di aver esortato il suo ex compagno di nazionale Valbuena a pagare alcuni personaggi della malavita che minacciavano di diffondere un suo video in cui era stato ripreso in momenti di intimità. Altri quattro individui sono stati rinviati a giudizio insieme a Benzema. (ANSA).

VALBUENA BENZEMA VALBUENA BENZEMA 5 benzema real bayern valbuena francia nigeria la fidanzata di benzema VALBUNE BENZEMA 7 BENZEMA ajax real benzema