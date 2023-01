GASP! L'ALLENATORE DELL'ATALANTA OGGI COMPIE 65 ANNI - DAL MITO DI ANASTASI E DALLE GIOVANILI DELLA JUVENTUS AI QUARTI DI CHAMPIONS CON "LA DEA": "GASPERSON" HA CAMBIATO IL MODO DI VEDERE IL CALCIO IN ITALIA, FACENDOSI NOTARE ANCHE DAI PIÙ GRANDI D'EUROPA - IL "MANTRA" DELLA DIFESA A 3 (CON QUALCHE ECCEZIONE) IL MODELLO AJAX COME ISPIRAZIONE, IL CONTRATTO CON IL NAPOLI STRAPPATO ALL'ULTIMO MINUTO NEL 2011, GLI SCAZZI CON PAPU GOMEZ E LA LEGGENDA DELLE SCARPE DI FRANCO CAUSIO: TUTTI I SEGRETI DI GIAN PIERO GASPERINI… - VIDEO

Estratto dell'articolo di Andrea Sereni per www.corriere.it

gian piero gasperini 17

Ha rovesciato l’Atalanta, ha cambiato il modo di vedere il calcio a Bergamo, ne è divenuto il punto d’incontro di tutte le sue diversità. […] In Europa il Gasp ha sorpreso tutti come forse il primo Guardiola e incassato i complimenti dei più grandi. Oggi compie 65 anni. […]

IL LEGAME CON GRUGLIASCO

Gasperini è nato a Grugliasco, cinque chilometri da Torino. […] Ha ancora la casa di via Don Caustico, dove è cresciuto e ha tirato i primi calci al pallone, nel prato lì accanto, e dove è andato alle scuole elementari, al villaggio Leumann, fondato dall’imprenditore tessile svizzero Napoleone Leumann. I genitori di Gasperini — il papà Giuseppe lavorava in una fabbrica dell’indotto Fiat dove si producono freni e frizioni, la mamma Antonietta era commerciante — non ci sono più, ma a Grugliasco vivono ancora la sorella Susanna e alcuni zii.

gian piero gasperini 9

IL MITO ANASTASI

Da bambino, a 10 anni, va con il papà allo stadio a vedere la Juventus e si innamora di Pietro Anastasi: decide di voler diventare come lui, da grande. A notarlo, giovanissimo e talentuoso, è Mario Pedrale, che lo porta nel settore giovanile dei bianconeri, in cui rimane fino all’età di 19 anni.

LA LEGGENDA DELLE SCARPE DI CAUSIO

Gasperini, raccontano, ai tempi della Juve aveva lo stesso numero di scarpe di Franco Causio. Così leggenda vuole che fosse obbligato a portare al piede le scarpe del Nazionale azzurro, in modo da fargli prendere la giusta forma. […]

[…]

gian piero gasperini 1

IL MODELLO AJAX

La difesa a 3 è un mantra per Gasp che, però, ultimamente qualche volta ha schierato l’Atalanta anche con un assetto a 4. Ispirato dall’Ajax, da sempre per lui un modello da seguire, anche per come lancia e valorizza i giovani. «Anni fa vidi gli allenamenti dell’Ajax e il loro 3-4-3. Resta un punto di riferimento — ha raccontato in un’intervista di qualche anno fa al Corriere— ma sui numeri ci si sofferma troppo: il problema è che i giocatori si muovono…». […]

gasperini percassi 1

IL BRANCO DI LUPI

Innovativo e unico non solo dal punto di vista tattico, Gasperini lavora molto sulla testa dei suoi calciatori. Le pareti dello spogliatoio dell’Atalanta sono piene di aforismi, proverbi e frasi motivazional […]

gasperini ilicic

Poi una metafora, legata ai lupi: «Ho appeso nello spogliatoio una foto di un branco di lupi. Ce ne sono un po’ più avanti, altri nel mezzo e uno in fondo, solo — ha raccontato in una recente intervista al Guardian —. Quelli in primo piano sono quelli che dettano il ritmo[…]. Quelli appena dietro sono quelli più forti, che difendono il gruppo dagli attacch[…]. L’ultimo, invece, è il capo e si assicura che nessuno venga lasciato indietro. […]Il messaggio è che un leader non si limita a stare in prima linea, ma è quello che si prende cura della squadra. […]».

gasperini papu gomez 5

[…] I LITIGI E IL CASO PAPU GOMEZ

Gasperini esalta i propri calciatori, li valorizza. Ma chiede loro impegno e sacrificio in allenamento. Anche per questo, negli anni, ha litigato con alcuni di loro. Nell’estate del 2019 a Bergamo arriva l’ex Liverpool Martin Skrtel: il difensore slovacco dura poche settimane, non regge i ritmi di Gasp, con cui si becca diverse volte. Alla fine rescinde il contratto. Poi il Papu Gomez, che ha lasciato il club nerazzurro in fretta e furia, a gennaio 2021. Una volta al Siviglia, l’argentino ha raccontato di essere stato aggredito fisicamente da Gasperini dopo una partita di Champions League, quella contro il Midtjylland. Il tecnico ha risposto dandogli del bugiardo.

gian piero gasperini 4

IL CONTRATTO STRAPPATO COL NAPOLI

Prima di arrivare all’Atalanta, Gasperini è stato a un passo dal Napoli. Era maggio 2011 e il contratto era già scritto, mancavano solo le firme. Poi, però, dopo un’accesa discussione, De Laurentiis confermò Walter Mazzarri. […] De Laurentiis ha anche raccontato di aver conservato una copia di quel contratto.

GNOCCHI GASPERINI GASPERINI ZIDANE REAL ATALANTA gasperini

[...]

