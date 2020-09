30 set 2020 13:59

A GENOVA SONO TUTTI IN QUARANTENA, RESTA IN BILICO JUVE-NAPOLI (GLI AZZURRI ASPETTANO L’ESITO DEI TAMPONI) MA SPADAFORA AFFERMA SICURO: "NON CI SONO LE CONDIZIONI PER FERMARE IL CAMPIONATO" - "CAMBIARE IL PROTOCOLLO? NO, PER ORA VA BENE COSÌ". IL MINISTRO HA ANCHE DEFINITO AVVENTATE LE PAROLE (POI RETTIFICATE) DELLA SOTTOSEGRETARIA ALLA SALUTE ZAMPA, CHE INVOCAVA LO STOP...