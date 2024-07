GIGI BUFFON SARÀ IL DIRETTORE SPORTIVO DEL CLUB ITALIA: DOPO LA GITA PREMIO IN GERMANIA DOVE DA CAPODELEGAZIONE HA SPESO LA MAGGIOR PARTE DELLE ENERGIE TRA SELFIE E AUTOGRAFI, HA PRETESO PER RESTARE UN RUOLO PIU’ OPERATIVO - "SUPERGIGI" STARÀ ACCANTO ALLA SQUADRA, SENZA INVADERE LE COMPETENZE DI SPALLETTI. SARÀ ATTIVO ANCHE TRA UN RITIRO E L’ALTRO, TENENDO I CONTATTI CON I GIOCATORI E CON I CLUB…

Andrea Elefante e Luigi Garlando per "La Gazzetta dello Sport"

La mattina del 30 giugno scorso, nel day after della disfatta con la Svizzera, mentre il ct Luciano Spalletti teneva l’ultima conferenza stampa nella triste Iserlohn, il volto da seguire era quello di Gigi Buffon, defilato a sinistra, in prima fila. Spalletti ammetteva le proprie responsabilità con mille clausole («Però non ho avuto 20 partite a disposizione come altri»), il Capo delegazione diceva tutto stando zitto: delusione, amarezza, ma, soprattutto, sconcerto.

Non riusciva ancora a spiegarsi come la Nazionale avesse potuto sciogliersi a quel modo, senza reagire, senza orgoglio, senza sofferenza. Inconcepibile per il più azzurro della storia calcistica, che dalla neve di Mosca all’Apocalisse svedese, passando per la gloria di Berlino, ha sempre spremuto il cuore, cresciuto tra anime forti come Maldini, Gattuso, Cannavaro, Chiellini...

Non solo selfie Ma se in quelle ore l’ex portiere ha meditato di andarsene è stato per un altro sentimento dominante: quello dell’impotenza. Buffon ha avuto la sensazione di parare con le mani legate, mentre gli tiravano addosso da tutte le parti, come gli spagnoli contro Donnarumma.

Poco ha potuto per arginare il disastro. Ha speso la sua esperienza parlando spesso ai giocatori, ha provato ad accendere gli animi e le vigilie con i ricordi della sua lunga militanza azzurra. Ma, tutto sommato, la maggior parte delle energie le ha spese a firmare autografi e a sorridere nei selfie. A queste condizioni non sarebbe rimasto. Pretendeva legittimamente un ruolo più operativo, meno rappresentativo, per avere la possibilità di incidere di più e di spendere meglio la propria esperienza. Lo avrà. Gli hanno slegato le mani.

Nei giorni scorsi, in una riunione tra il presidente Gravina, il ct Spalletti, il Capo delegazione Buffon, il Coordinatore delle nazionali giovanili Viscidi e il segretario organizzativo Vladovich sono state ridisegnate le funzioni dell’ex portierone che da settembre dovrebbe diventare direttore sportivo del Club Italia. Sarà più vicino alla squadra e al campo, senza invadere le competenze di Spalletti. Sarà attivo anche tra un ritiro e l’altro, tenendo i contatti con i giocatori e con i club. Buffon si è diplomato ds a Coverciano nel febbraio scorso.

La figura del ds è comune nella Spagna che ha avuto, per esempio, l’ex portiere José Francisco Molina col ct Luis Enrique e potrebbe avere presto Mateu Alemany, già carismatico ds del Barcellona. La logica è quella di ricostruire in nazionale i meccanismi di un club. Per questo, quasi tutte le nazionali si sono dotate di un direttore tecnico che assicura la continuità del progetto tecnico, anche nelle rappresentative giovanili e anche se i c.t. cambiano. Il dt Rudi Voller è un cuscinetto potente e operativo tra squadra e federazione tedesca.

Determinante anche l’allora dt Oliver Bierhoff al fianco di Joachim Low nella Germania Mondiale del 2014. Nella Svizzera che ci ha tritato, dt è l’ex difensore Pierluigi Tami. Nella Spagna campione d’Europa, il ct Luis De la Fuente ha caldeggiato la promozione di Francis Hernandez, selezionatore delle giovanili. La Uefa ha appena invitato a Berlino per il 16-17 settembre «gli allenatori e i direttori tecnici» delle Nazionali. Il doppio ruolo è dato per acquisito. Noi facciamo eccezione. A Berlino ci andrà il solo Spalletti.

