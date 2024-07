GIMBO, IL SIGNORE DEGLI ANELLI! GIANMARCO TAMBERI SCRIVE UN POST SU INSTAGRAM PER SCUSARSI CON LA MOGLIE PER AVER PERSO LA FEDE NUZIALE NELLA SENNA DURANTE LA CERIMONIA DI APERTURA DELLE OLIMPIADI DI PARIGI: “MI DISPIACE DA MORIRE. TROPPA ACQUA, TROPPI KG PERSI NEGLI ULTIMI MESI. PENSO CHE POSSA ESSERCI UN ENORME LATO POETICO DIETRO AL MISFATTO DI IERI E SE TU VORRAI LANCEREMO ANCHE LA TUA IN QUEL FIUME COSÌ CHE LORO STARANNO PER SEMPRE INSIEME..."

Alessandra Rotili per l’ANSA

gianmarco tamberi chiara bonfanti

Il signore saltatore degli anelli riesce a trasformare in oro anche una fede persa nel giorno che ogni atleta sogna di vivere. Gianmarco Tamberi, in arte Gimbo, ha visto rotolare nella Senna l'anello nuziale proprio mentre sventolava con energia, da portabandiera, il tricolore nella cerimonia dei Giochi di Parigi.

"Mi dispiace amore mio, mi dispiace da morire - le scuse del campione olimpico dell'alto alla moglie, Chiara Bonfanti -. Troppa acqua, troppi kg persi negli ultimi mesi o forse l'incontenibile entusiasmo di quello che stavamo facendo. Probabilmente tutte e tre le cose, resta il fatto che io l'ho sentita sfilarsi, l'ho vista volare... l'ho seguita con lo sguardo fino ad averla vista rimbalzare dentro la barca".

le fedi nuziali di gianmarco tamberi e chiara bonfanti

Ma niente il destino ha voluto che l'anello con cui ha promesso amore eterno alla sua metà finisse nelle acque del fiume. E qui però il colpo di teatro di Gimbo che invita la moglie a buttare anche la sua così che possa riunirsi a quella smarrita. "Penso che possa esserci un enorme lato poetico dietro al misfatto di ieri e se tu vorrai lanceremo anche la tua in quel fiume così che loro staranno per sempre insieme e noi avremo una scusa in più per, come mi hai sempre chiesto, rinnovare le promesse e sposarci di nuovo" la proposta dell'azzurro, che nel frattempo è rientrato in Italia e tornerà a Parigi in prossimità della sua gara (la finale dell'alto è in programma il 10 agosto).

gianmarco tamberi e la squadra italiana alla cerimonia d apertura delle olimpiadi di parigi 2024

Nella cerimonia in cui il fil rose è stato proprio l'amore, la storia di Gimbo e la fede finita nel fiume è un racconto che meritava il lieto fine. L'anello è perso ma l'azzurro rimedia con una dichiarazione d'amore che sui social ha raccolto una ola mondiale. "Rimarrà per sempre nel letto del fiume della città dell'amore - scrive l'atleta - Che sia di buon auspicio per tornare a casa con un oro più grande. Un tintinnio di speranza... Ma il rimbalzo purtroppo era nella direzione sbagliata e fluttuando più di mille volte in aria l'ho vista tuffarsi in acqua come se quella fosse l'unico posto dove volesse stare".

meme su gianmarco tamberi che perde la fede nuziale nella senna

"Pochi attimi che sono durati un'infinità - aggiunge - Ma se proprio doveva succedere, se proprio dovevo perderla questa fede non potevo immaginare un posto migliore. Rimarrà per sempre nel letto del fiume della città dell'amore, volata via mentre cercavo di portare il più in alto possibile il tricolore italiano durante la cerimonia d'apertura dell'evento sportivo più importante al mondo. Se avessi dovuto inventare una scusa non sarei mai riuscito ad essere così fantasioso. Ti amo amore mio. Che sia di buon auspicio per tornare a casa con un oro anche più grande" le parole di Gimbo, romantico e come sempre autoironico, lui in versione Frodo nell'immagine-fotomontaggio che accompagna il messaggio, con la scena finale del Signore degli Anelli, con l'anello che cade nel vulcano.. La moglie si emoziona: "Solo tu riesci a trasformare una cosa simile in qualcosa di romantico". Paris, vince l'amour.

tamberi e la moglie