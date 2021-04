21 apr 2021 18:03

IL GIOCO E’ BELLO QUANDO DURA POCO? – ARRIVANO ALTRI DETTAGLI SULLE PROPOSTE DELLA SUPERLEGA - TRA I PROGETTI C’ERA L’IDEA DI RIDURRE IL TEMPO DI UNA PARTITA E SUDDIVIDERLA IN 3 TEMPI ANZICHE’ 2 – SI PRENDEVA ANCHE IN CONSIDERAZIONE UNA NUOVA MODALITA’ DI DISTRIBUZIONE: LA VENDITA DEGLI HIGHLIGHTS E NON DELLE INTERE PARTITE – ECCO LE TATTICHE PER ATTIRARE NUOVI CLIENTI E ACCATTIVARE I GIOVANI CHE RITENGONO TROPPI I 90 CANONICI MINUTI DI UNA PARTITA…