Colpo di scena, il 28enne britannico della Mitchelton-Scott non prenderà il via dell’ottava tappa Il Giro d’Italia perde Simon Yates. Il 28enne britannico della Mitchelton-Scott è risultato positivo al Covid-19, come ha comunicato la squadra stessa.

Secondo quanto riferisce il team, Yates ha cominciato ad avere qualche sintomo – non pesante - dopo la frazione di venerdì, che si è conclusa a Brindisi. Un test rapido ha accertato la positività che è stata confermata da un secondo test. Yates è stato isolato e ora dovrà osservare un periodo di quarantena.

Gli altri membri della squadra sono stati testai e risultano negativi. Yates era arrivato in Sicilia tra i grandi favoriti, dopo aver vinto la Tirreno-Adriatico a settembre, ma si era staccato sull’Etna ed era in ritardo nella generale. Era 21° a 3’52” dalla maglia rosa di Almeida.

I CONTROLLI

Quello di Yates è il primo caso confermato ufficialmente di positività al Covid-19 durante un grande giro. Queste le parole di Matteo Beltemacchi, medico del team: “I controlli della temperatura li facciamo tre volte al giorno, e dopo la tappa di venerdì Simon aveva qualche linea di febbre.

E’ stato subito isolato seguendo tutti i protocolli del caso. La sua salute rimane la nostra prima preoccupazione, ha blandi sintomi ed è in buona salute. Ringraziamo anche Rcs Sport per l’assistenza che ci ha dato. Tutti gli altri corridori e i membri dello staff sono stati controllati e risultano negativi, ma monitoreremo ancora la situazione nei prossimi giorni per precauzione e faremo ulteriori test”.

