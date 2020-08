GIRO DI PUNTA - LA JUVENTUS PENSA A DZEKO E LA ROMA METTE GLI OCCHI SU MILIK DEL NAPOLI (A CUI I GIALLOROSSI DAREBBERO CENGIZ UNDER) - DOMANI RIENTRERÀ NICOLÒ ZANIOLO, E VERRÀ SUBITO SOTTOPOSTO A TAMPONE - DOPO MIRANTE E I GIOVANI DELLA PRIMAVERA POSITIVI AL COVID, C'È PREOCCUPAZIONE, A TRIGORIA PER L'ORGANIZZAZIONE DEL RITIRO PRE-CAMPIONATO CHE COMINCERÀ TRA UNA SETTIMANA - LA SPERANZA CHE I POSITIVI ASINTOMATICI NON SI ALLARGHINO A MACCHIA D'OLIO…

dzeko

Francesca Ferrazza per “la Repubblica - Edizione Roma”

Pressing per Smalling e interesse per Milik: il viaggio a Londra di Fienga è legato a due possibili operazioni in entrata. Quella che porta al difensore dello United, ed è vincolata alle pretese del club di Manchester - che continua a chiedere troppo per il ragazzo (una ventina di milioni più bonus) - e quella per avvicinarsi all'attaccante del Napoli. La Roma tratta Arkadiusz Milik con i partenopei, all'interno di una trattativa in cui può sfruttare il trasferimento alla corte di Gattuso di Under.

milik

Non di Veretout, comunque molto corteggiato dal Napoli, ma considerato da Fonseca troppo importante per il suo gioco. In mezzo alla trattativa ballano una ventina di milioni, cifra che il Napoli vorrebbe come conguaglio economico, mentre la Roma la ritiene troppo alta e vorrebbe fare uno scambio praticamente alla pari. Operazione che dovrebbe però passare per una cessione di Edin Dzeko, finito nel mirino anche della Juventus, oltre che dell'Inter, anche se i club interessati non hanno ancora formulato alcuna offerta ufficiale. Il ds dei bianconeri, Paratici, anche lui a Londra in queste ore, sta cercando un attaccante e sembra aver intavolato un discorso con lo stesso Milik, ovviamente molto attratto dall'idea di un trasferimento a Torino.

roma napoli veretout spinazzolo zaniolo

L'ingaggio percepito da Dzeko - che è rientrato nella capitale due giorni fa ed è in attesa della nascita del terzo figlio (la seconda femmina) - spaventa gli acquirenti ( 7,5 milioni netti), ma l'attaccante, preoccupato dal progetto dei Friedkin, che per il momento non prevede rivoluzioni tecniche, potrebbe decidere di andare a rigiocare la Champions e la possibilità di vincere lo scudetto in un altro club, anche a una cifra più bassa. In quel caso gli intermediari impegnati nell'operazione, dovrebbero convincere Milik, polacco classe ' 94, ad accettare la Roma.

Un bell'intrigo di mercato che si muove su fragili equilibri, mentre il primo obiettivo di Fienga è quello di riuscire a sfoltire la rosa, alleggerendola dei pesi morti e degli ingaggi che pesano sui conti. Continuano intanto i rientri dalle vacanze in Sardegna anche in casa Roma, con una particolare ansia legata ai casi di positività a Covid dei due ragazzi della Primavera e di Antonio Mirante.

nicolo zaniolo foto mezzelani gmt018

Domani rientrerà Nicolò Zaniolo, e verrà subito sottoposto a tampone del quale si conoscerà l'esito nelle prossime ore. C'è molta preoccupazione, a Trigoria, per l'organizzazione del ritiro pre- campionato che comincerà tra una settimana, e si incrociano le dita nella speranza che i positivi asintomatici non si allarghino a macchia d'olio tra i tesserati.