GOD SAVE THE "CHIELLO" - "HIGHLANDER" CHIELLINI DA L’ADDIO ALL’AZZURRO: “SALUTO L’ITALIA CON L’ARGENTINA A WEMBLEY DOVE VINCENDO L’EUROPEO HO RAGGIUNTO L’APICE DELLA MIA CARRIERA” - IL DIFENSORE 38ENNE DECIDERA’ DOPO IL CAMPIONATO SE VOLARE NEGLI USA, RESTARE NELLA JUVE COME DIRIGENTE OPPURE…

Giuseppe Nigro per gazzetta.it

CHIELLINI

Era nell’aria ma lui in prima persona non ne aveva mai parlato. Dopo il successo della Juventus sul campo del Sassuolo, Giorgio Chiellini ha annunciato di aver deciso il giorno in cui scriverà la parola fine, intanto alla sua carriera in Nazionale: Italia-Argentina del 1° giugno a Londra, gli azzurri di Euro 2020 contro i detentori della Coppa America.

LE DICHIARAZIONI

"È normale a 38 anni fermarsi e capire delle cose. Se sto bene gioco e salutiamo la Nazionale a Wembley, dove ho raggiunto l'apice della mia carriera - ha detto a Reggio Emilia ai microfoni di Dazn -. Sarebbe il top salutare la maglia azzurra con una partita celebrativa come quella con l'Argentina: in Nazionale sarà l'ultima sicuro. Lasciamo spazio ai ragazzi che son bravi". Intanto è al suo probabile ultimo mese anche in bianconero, anche se per ora glissa: "Lasciamo passare questo quarto posto importante, la finale di Coppa Italia, poi capirò con le mie due famiglie, quella a casa e quella al campo, cosa fare il prossimo anno. Ma ho 38 anni, è normale a fine anno mettersi lì e pensare un po' alle varie cose".

bonucci chiellini pastasciutta

LE STRADE PER IL FUTURO

Arrivato all'estate scorsa, quella della gioia azzurra all'Europeo, col contratto scaduto, Chiellini era rimasto alla Juventus firmando un nuovo biennale, dunque con scadenza 2023. L'obiettivo dichiarato era quello di arrivare al Mondiale di Qatar 2022, ma la mancata qualificazione azzurra ha cambiato il panorama. Adesso ha tre strade aperte davanti: l’esperienza in Mls negli Stati Uniti, che è quella di cui parla da tempo, oppure l’inizio da subito del percorso dirigenziale che è notoriamente nel suo futuro, ma sullo sfondo si è profilata anche un’idea tutta da definire di restare nel gruppo azzurro con un ruolo diverso. Manca alla rosa l'ipotesi di andare avanti un altro anno con la Juventus: mancava un anno fa e siamo sempre qui, dipende anche da un finale di stagione in bianconero che faccia sentire a Chiellini di aver chiuso il cerchio.

GIORGIO CHIELLINI RE DEGLI EUROPEI MEME SULLA VITTORIA DELL ITALIA NELLA 4X100 A TOKYO 2020 GIORGIO CHIELLINI HARRY KANE ANNULLATO DA GIORGIO CHIELLINI chiellini murale chiellini saka CHIELLINI FLORENZI INTERVISTA bonucci chiellini CHIELLINI FLORENZI INTERVISTA giorgio chiellini giorgio chiellini e leonardo bonucci con la coppa berrettini mattarella chiellini Saka e Chiellini JORDI ALBA E GIORGIO CHIELLINI chiellini bonucci chiellini bonucci GIORGIO CHIELLINI E LEONARDO BONUCCI NEL 2020