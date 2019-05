GOL E MOTORI: CR7 NON BADA A SPESE E SI REGALA LA MACCHINA PIU’ COSTOSA AL MONDO – COME RIPORTA “MARCA” RONALDO POTREBBE ESSERE IL MISTERIOSO ACQUIRENTE DE 'LA VOITURE NOIRE', MODELLO UNICO PRODOTTO DALLA BUGATTI, CHE HA UN VALORE DI CIRCA 11 MILIONI DI EURO - MA IL PORTOGHESE DOVRA’ ASPETTARE 2 ANNI PRIMA DI GUIDARE L’AUTO…

Da www.corrieredellosport.it

CR7 600

Cristiano Ronaldo è un grande collezionista di auto, appassionato di motori, e sarebbe pronto ad aggiungere un nuovo modello alla sua collezione personale. Come riporta Marca, infatti, il fenomeno portoghese della Juventuspotrebbe diventare il proprietario della Bugatti 'La Voiture Noire', ultimo modello che il marchio francese ha presentato durante l'ultimo Salone di Ginevra per celebrare il 110° anniversario della casa automobilistica. L'auto è unica, esclusiva (non verrano prodotte altre unità) e avrà un valore di circa 11 milioni di euro. Come riporta il quotidiano spagnolo, Ronaldo sarebbe pronto a sborsare questa cifra per avere la Bugatti 'La Voiture Noire'.

CR7 SCHIUMA

Il portoghese, però, dovrebbe comunque aspettare due anni prima di poter guidare l'auto: serviranno, infatti, altri 24 mesi per perfezionare tutti i dettagli. "La nostra storia non è solo un privilegio, ma anche una grande responsabilità. Stiamo proiettando velocità, tecnologia, estetica e lusso verso una nuova era" sono le parole di Stephan Winkelmann, presidente della Bugatti.

bugatti bugatti la voiture noire 13 cr7 bugatti la voiture noire 7 ajax juve cr7 bugatti la voiture noire 10 bugatti la voiture noire 11 bugatti la voiture noire 4 bugatti la voiture noire 12 bugatti la voiture noire 6

cr7 bugatti la voiture noire 15 bugatti la voiture noire 5