3 dic 2021 12:02

GOL, POLEMICHE E BOTTE: ALL’OLIMPICO SUCCEDE DI TUTTO! – AL TERMINE DI LAZIO-UDIENSE (FINITA 4-4) SCOPPIA UNA RISSA IN MEZZO AL CAMPO PER L’ESULTANZA DI ALCUNI GIOCATORI DEI FRIULANI CHE HANNO FATTO IMBESTIALIRE LA PANCHINA BIANCOCELESTE – REINA, CRITICATO PER LA POCA REATTIVITÀ SUI GOL SUBITI, REPLICA SU INSTAGRAM – INTANTO RITORNA ALL’OLIMPICO JUAN BERNABÉ, IL FALCONIERE SOSPESO PER IL SALUTO ROMANO AL TERMINE DI LAZIO-INTER… - VIDEO