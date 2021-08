25 ago 2021 11:25

GONE BEBE GONE – BEBE VIO HA PUBBLICATO UN VIDEO SU TWITTER DOVE ANNUNCIA CHE NON PARTECIPERÀ ALLE GARE DI SCIABOLA AI GIOCHI PARALIMPICI DI TOKYO 2020 – LA PORTABANDIERA AZZURRA NON HA SPIEGATO I MOTIVI DEL DIETROFRONT: “QUESTA VOLTA VA COSÌ. SPERO DI POTERVI DARE SPIEGAZIONI DOPO LE GARE. GRAZIE A TUTTI QUELLI CHE HANNO CREDUTO IN ME E IN QUESTA MISSIONE NON IMPOSSIBILE MA SOLO RIMANDATA”… - VIDEO