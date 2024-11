28 nov 2024 23:16

GRAZIE A RANIERI LA ROMA E’ TORNATA A ESSERE UNA SQUADRA! IN PIENO RECUPERO HUMMELS ACCIUFFA UN MERITATISSIMO PAREGGIO IN CASA DEL TOTTENHAM: FINISCE 2-2, IN GOL ANCHE NDICKA – TRAVERSA DI ANGELINO E 3 GOL ANNULLATI PER FUORIGIOCO AI GIALLOROSSI CHE ERANO ANDATI SOTTO DOPO 5 MINUTI PER UN FALLO DI HUMMELS (ANCORA IN RITARDO DI CONDIZIONE). CRISTANTE E PELLEGRINI IN PANCHINA PER TUTTA LA PARTITA - IN EUROPA LEAGUE LA ROMA RESTA IN ZONA PLAY-OFF - IN TRIBUNA AD ASSISTERE AL MATCH C'ERA ANCHE MASSIMILIANO ALLEGRI...