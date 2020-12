5 dic 2020 19:40

GUAI IN CASA RONALDO: IL FRATELLO DI CR7 E’ INDAGATO PER TRUFFA - IL 45ENNE HUGO DINARTE È ACCUSATO DA UNA SOCIETÀ TORINESE DI AVER MESSO IN VENDITA MAGLIETTE CHE DOVEVANO ESSERE DISTRUTTE E DI AVER INCASSATO 500MILA€. IL FASCICOLO NON COINVOLGE CRISTIANO RONALDO – IL FRATELLO E’ QUELLO CHE GESTISCE IL BRAND CR7 E IL MILIONARIO FLUSSO DI DENARO CHE DERIVA DAL MERCHANDISING CON IL NOME DEL CALCIATORE…