LA GUERRA DELLO SPORT PROSEGUE. E NEL DERBY LA TRIBUNA D’ONORE RESTA SENZA VIP - CON LA NASCITA DI ‘SPORT E SALUTE’, VOLUTA DA GIORGETTI, È STATA TAGLIATA LA DOTAZIONE DI BIGLIETTI AL CONI E A MALAGÒ (CHE HA DISERTATO PER PROTESTA) - MERCOLEDÌ LA RESA DEI CONTI NELLA GIUNTA STRAORDINARIA CONI – INSULTI DEI LAZIALI ALLA MAMMA DI ZANIOLO CHE REPLICA COSI’… - LA COREOGRAFIA E GLI STRISCIONI DEDICATI A DIABOLIK: FOTO!

Foto di Ferdinando Mezzelani per Dagospia

Matteo Pinci per la Repubblica

tribuna onore coni foto mezzelani gmt

La tribuna che decretava l' appartenenza a un' élite, incredibilmente vuota. Da quando esiste il derby di Roma all' Olimpico non è importante vincere o perdere: è importante esserci. Per questo faceva effetto ieri, nel primo derby romano dopo la riforma del seggiolino vip, vedere quelle ambitissime poltroncine colorate della tribuna Coni per la prima volta desolate.

zaniolo foto mezzelani gmt004

All' ombra della celebrazione postuma dell' ultrà pregiudicato Diabolik esibita dal tifo laziale, niente attori, niente deputati né senatori a ostentare il proprio status sociale, nemmeno un amico degli amici. L' effetto della nuova gestione degli inviti, passata dal Coni a Sport e Salute: ossia dalle mani del numero uno dello sport italiano Giovanni Malagò a quelle del Governo (o di ciò che ne resta).

(...) Al Coni, che fino a oggi ha avuto il potere di gestire la tribuna Autorità, hanno lasciato la miseria di 12 posti: un' umiliazione rigettata con il rifiuto di ritirarli e con l' assenza quasi ostentata dello stesso Malagò. Non l' unico.

lazio vs roma foto mezzelani gmt008

(...)

Gli ultimi derby a Roma avevano trasformato la tribuna Coni in un red carpet su cui avevano sfilato per 90 minuti attori rampanti, attrici affermate, la solita pletora di onorevoli, ex calciatori, allenatori al crepuscolo, tutti attorno al totem Malagò.

Persino un annoiato Matteo Salvini aveva trovato un biglietto per la poltronissima.

gol luis alberto foto mezzelani gmt

Ieri si poteva rintracciare tra i profili istituzionali, l' ex presidente della Corte dei Conti Squitieri, i presidenti di federazioni sportive come l' acerrimo nemico di Malagò Paolo Barelli della Federnuoto col figlio, il presidente della Federazione hockey Sergio Mignardi con la moglie, il presidente dell' handball Pasquale Loria. E poi Clemente Mimun, il presidente del Coni Lazio Riccardo Viola, il figlio dell' ex presidente della Repubblica Giulio Napolitano, l' onorevole Luciano Nobili (Pd), forse unica concessione a quell' universo politico che con un posto all' Olimpico ostentava il proprio ceto. Oppure invitati della Lazio, che ha riservato un posto al Procuratore della Federcalcio Pecoraro e al Generale Cataldi, già super procuratore Coni.

fienga baldissoni foto mezzelani gmt023

Mercoledì la questione sarà argomento del faccia a faccia tra Coni e Sport e Salute nella Giunta straordinaria convocata con un unico punto all' ordine del giorno: i rapporti tra i due. Un braccio di ferro che ha già ottenuto di svuotare l' Olimpico anche da chi non aveva altro obiettivo che essere lì.

2. LA MAMMA DI ZANIOLO

Da www.calciomercato.com

francesca costa 2

Nel corso del primo tempo, dopo un contrasto in mezzo al campo dopo il quale è stato ammonito Zaniolo, i sostenitori biancocelesti hanno fatto partire il coro “La mamma di Zaniolo è una p…”.

Nel post partita è arrivata la risposta sui social di Francesca Costa: “Agli insulti cantati da individui così educati, di cui le madri saranno orgogliose, tu hai risposto sul campo nel miglior modo possibile. E la mamma di Zaniolo è così orgogliosa di essere tua mamma che non serve dire altro. Avanti così, tu sei vita”. Non è tardato ad arrivare il commento di Nicolò, che ha risposto con i cuori alla mamma.

esultanza roma foto mezzelani gmt

zaniolo 1 foto mezzelani gmt005 lazio vs roma foto mezzelani gmt006 in ricordo di diabolik foto mezzelani gmt007 in ricordo di diabolik foto mezzelani gmt003 in ricordo di diabolik foto mezzelani gmt006 in ricordo di diabolik foto mezzelani gmt002 in ricordo di diabolik foto mezzelani gmt004 in ricordo di diabolik foto mezzelani gmt008 in ricordo di diabolik foto mezzelani gmt010 in ricordo di diabolik foto mezzelani gmt009 tribuna onore coni dove abitualmente si siede giovanni malago' foto mezzelani gmt nicolo' d'angelo foto mezzelani gmt018 nicolo' d'angelo foto mezzelani gmt019

nicolo' d'angelo foto mezzelani gmt016 zaniolo foto mezzelani gmt029 edin dzeko foto mezzelani gmt031 in ricordo di diabolik foto mezzelani gmt001 di giannantonio dirigente omicidi foto mezzelani gmt004 di giannantonio dirigente omicidi foto mezzelani gmt003 di giannantonio dirigente omicidi foto mezzelani gmt002 di giannantonio dirigente omicidi foto mezzelani gmt001 centioni fienga baldissoni foto mezzelani gmt021 centioni fienga baldissoni foto mezzelani gmt020 francesca costa 3 francesca costa 1 francesca costa 4 francesca costa 6 Francesca Costa su Instagram Francesca Costa su Instagram Francesca Costa su Instagram Francesca Costa Francesca Costa Francesca Costa su Instagram Francesca Costa su Instagram FRANCESCA COSTA MAMMA ZANIOLO

malagò petrucci Malagò e Veltroni nel Box Sky Foto Mezzelani GMT006 Malagò e Veltroni nel Box Sky Foto Mezzelani GMT003 miccichè giorgetti malagò foto mezzelani gmt04 malagò Malagò e Veltroni nel Box Sky Foto Mezzelani GMT004 malagò barelli