GUERRE PALLONARE – I SUPER AGENTI (MENDES, RAIOLA, BARNETT E MANASSEH) MINACCIANO DI FAR CAUSA ALLA FIFA DOPO LA DECISIONE DELLA MASSIMA ISTITUZIONE CALCISTICA DI METTERE UN TETTO DEL 3% ALLE COMMISSIONI DEI PROCURATORI: “MOLTE DELLE PROPOSTE DELLA FIFA SONO ALTAMENTE CONTROVERSE, INACCETTABILI E ILLEGALI” - LE SPESE IN COMMISSIONI NEL 2019 HANNO RAGGIUNTO LA QUOTA CHOC DI UN MILIARDO DI DOLLARI

La guerra fra i superagenti e la Fifa si allarga. E si acuisce. Da una parte la decisione della federcalcio mondiale di mettere un tetto del 3% alle commissioni dei procuratori, dall’altra la controffensiva di 4 dei più potenti agenti al mondo: Jorge Mendes, Mino Raiola, Jonathan Barnett e David Manasseh.

Che -come scrive oggi il Corriere della Sera - hanno fatto squadra e nelle settimane scorse si sono incontrati a cena a Londra per preparare l’opposizione alle nuove norme imposte dal governo del calcio. Ora però il fronte anti-fifa si allarga: si sono unite alla battaglia anche due associazioni di agenti, una inglese e una internazionale. La prova che la guerra non è più solo un affare per pochi, ma qualcosa di simile a una battaglia di categoria.

La minaccia di una causa legale alla Fifa si fa sempre più concreta. La Faf, Football Association Forum, la società costituita da Raiola e gli altri tre, ha inviato una lettera dai toni molto duri ai vertici del calcio mondiale: «Molte delle proposte che la Fifa ha suggerito sono altamente controverse, inaccettabili per gli agenti e illegali sotto molti aspetti». Lo scontro è apertissimo. E la Fifa di Infantino non intende fare dietrofront: le spese in commissioni nel 2019 hanno raggiunto la quota choc di un miliardo di dollari. Denaro che esce dal circuito.

