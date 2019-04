HA RAGIONE ALLEGRI: “TUTTI PULITI NON SI GIOCA…” – MAX NON TRASCURA I DETTAGLI E BACCHETTA DOUGLAS COSTA CHE NON SI E’ BUTTATO A TERRA: “POCO FURBO DOVEVA LASCIARE LA GAMBA LÌ. DE JONG ERA GIÀ AMMONITO E SAREBBE STATO ESPULSO…IO ISTIGO? DICANO QUEL CHE VOGLIONO…” – POI DA’ RAGIONE A CAPELLO: “PER ME SI PASSA TROPPO PALLA AL PORTIERE, LA GIOCANO PIÙ LORO CHE I CENTROCAMPISTI”

Paolo Tomaselli per corriere.it

Massimiliano Allegri salva l’1-1 della Cruyff Arena che qualificherebbe la Juve in caso di 0-0 al ritorno, ma chiede subito alla Juve di giocare martedì a Torino «come contro l’Atletico, per vincere». Volare in semifinale però non è così semplice, perché l’Ajax dei giovani ha dimostrato di avere anchela maturità per rispondere subito al gol di Ronaldoprima dell’intervallo: «Il loro pareggio a inizio ripresa è stato uno choc – ammette Allegri - Ci siamo ricompattati, poi ho messo i giocatori più tecnici per gestire meglio palla».

Tra questi c’è Douglas Costa, che ha colpito il palo e ha fatto un numero su uno dei giocatori più forti dell’Ajax, il cervello De Jong già venduto al Barcellona: «Douglas è andato via, ma doveva lasciare la gamba lì, perché De Jong era già ammonito e sarebbe stato espulso, saltando così il ritorno. Le vittorie passano anche da queste cose: tutti puliti non si gioca… diranno che istigo? Dicano quel che vogliono. Per me si passa troppo palla al portiere, la giocano più loro che i centrocampisti».

La gara

Per la verità i centrocampisti e soprattutto gli attaccanti dell’Ajax la palla l’hanno giocata e per lunghi tratti l’hanno anche fatta vedere poco alla Juventus. Però è bastato un doppio lampo di Ronaldo, sia nella costruzione dell’azione che nell’esecuzione di testa in area, per trovare un gol che resta prezioso anche per il ritorno. È il sesto di Cristiano nel tempio dedicato a Cruyff: «Lui è di un’altra categoria, per tempi e modi di esecuzione. È straordinario – sottolinea Allegri - . Aveva lavorato bene per rientrare dopo l’infortunio.

E gioca talmente bene a calcio che rende tutto più semplice». Anche Pjanic, se pur con caratteristiche molto diverse, sarebbe quello più attrezzato per giocare in modo tecnico ed efficace, ma il bosniaco è stato uno dei simboli della difficoltà bianconera a spezzare il pressing olandese.

Allegri, che di solito difende i suoi giocatori stavolta non usa troppi giri di parole: «Pjanic ci è mancato un po’ a livello propositivo, anche se ha fatto bene in fase difensiva – spiega Max - . Ha avuto difficoltà per la costante pressione. Potevamo fare meglio alle loro spalle, visto che vanno alti e spesso non difendono in questi casi». Il tema tattico per la Juve sarà questo anche al ritorno. Ma come contro l’Atletico ci vorrà una marcia in più. Anche due, per non correre rischi.

