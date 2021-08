5 ago 2021 19:49

HAI CAPITO QUALI ERANO I "MOTIVI PERSONALI" CHE HANNO FATTO SMETTERE CALVARESE? DIVENTARE IL MOVIOLISTA PER AMAZON! - L’EX ARBITRO SI ERA DIMESSO SENZA CHIARE SPIEGAZIONI E ORA È STATO PRESENTATO NELLA NUOVA "SQUADRA" TELEVISIVA PER LA CHAMPIONS LEAGUE: “ANALIZZERÒ CON COMPETENZA E IMPARZIALITÀ GLI EPISODI PER DARE LA VERITÀ DEL CAMPO AGLI SPETTATORI” - TWEET AL VELENO DI ZILIANI: "CHIAMARE CALVARESE A FARE LA MOVIOLA È COME CHIAMARE WEINSTEIN A DIRIGERE UN COLLEGIO DI EDUCANDE"