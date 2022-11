3 nov 2022 20:52

HARAKIRI LAZIO IN OLANDA: E’ FUORI DALL’EUROPA LEAGUE – SARRI, CHE AVEVA POLEMIZZATO CON L’UEFA, PERDE COL FEYENOORD E RETROCEDE IN CONFERENCE - COMPLICE LA VITTORIA DEL MIDTJYLLAND SULLO STURM GRAZ, I BIANCOCELESTI FINISCONO TERZI IN UN GIRONE IN CUI TUTTE LE SQUADRE HANNO CHIUSO A OTTO PUNTI...