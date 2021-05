15 mag 2021 15:59

IBRA KO: NIENTE EUROPEI CON LA SVEZIA! L’ATTACCANTE SVEDESE DEL MILAN, INFORTUNATOSI DOMENICA SCORSA CONTRO LA JUVE, NON SARÀ OPERATO AL GINOCCHIO SINISTRO MA DOVRÀ RESTARE FERMO 6 SETTIMANE PER UN TRATTAMENTO CONSERVATIVO. SARA’ COSTRETTO A SALTARE GLI EUROPEI DOPO IL RITORNO IN NAZIONALE CHE AVEVA INTERROTTO CINQUE ANNI DI LONTANANZA DI ZLATAN DALLA SVEZIA…