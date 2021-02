IBRAHIMOVIC? SARA’ IN SMART WORKING A SANREMO – LE IRONIE DEI TIFOSI SULLA TRASFERTA FESTIVALIERA DI ZLATAN, IL MILAN FA BUON VISO A CATTIVO GIOCO – IL CALENDARIO DEGLI ALLENAMENTI DI IBRA È GIÀ PRONTO: LO SVEDESE TRASCORRERÀ DUE GIORNI A MILANELLO E TRE IN RIVIERA ALLENANDOSI IN UNA STRUTTURA DEDICATA CON UNO STAFF MESSO A DISPOSIZIONE DAL CLUB

La presenza fissa di Zlatan Ibrahimovic nel cast del Festival di Sanremo 2021 sta destando non poche polemiche dal punto di vista calcistico. È lo scotto da pagare per i risultati del Milan che ultimamente sono peggiorati molto, sfociando nel 3-0 subito per mano dell’Inter nel sentitissimo derby che potrebbe aver indirizzato lo scudetto verso i nerazzurri. Premettendo che i rossoneri hanno performato per tutta la stagione ben oltre le aspettative, il fatto che Ibra in un momento cruciale pensi anche a Sanremo è normale che faccia storcere il naso ai tifosi.

Il Milan infatti ha davanti a sé due sfide cruciali con Stella Rossa e Roma, poi Ibra sarà impegnato nel Festival. In che modo concilierà gli impegni della kermesse con quelli calcistici? Il calendario è già pronto: lo svedese trascorrerà tre giorni in Liguria e due a Milanello, allenandosi in una struttura dedicata con uno staff messo a disposizione dal club quando sarà in riviera. Ovviamente ci sarà a Milano mercoledì, quando si giocherà la sfida di campionato con l’Udinese.

Poi tornerà in Liguria venerdì e sabato, fino alla serata finale del Festival: sabato notte partirà infine alla volta di Verona, dove i rossoneri saranno impegnati contro i padroni di casa domenica 7 marzo alle ore 15. Amadeus non vede l’ora di accoglierlo a Sanremo: “È molto simpatico, è un professionista, mi ha detto di essere emozionato e detto da uno come lui è una bella cosa. Lui ci sarà martedì, poi mercoledì avrà una partita e tornerà a Sanremo da giovedì fino a sabato”.

