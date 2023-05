IMPEPATA DI NOZZE PER LAUTARO MARTINEZ E AGUSTINA GANDOLFO - LA COPPIA HA FESTEGGIATO IL MATRIMONIO A VILLA D'ESTE A CERNOBBIO, SUL LAGO DI COMO - TRA GLI INVITATI I COMPAGNI DEL "TORO" ALL'INTER E IN NAZIONALE (ASSENTE LIONEL MESSI) - ROMELU LUKAKU "PIZZICATO" CON LA SUA PRESUNTA NUOVA FIAMMA: SI TRATTEREBBE DELLA POPSTAR AMERICANA MEGAN THEE STALLION - LA CANTANTE ERA GIÀ STATA AVVISTATA A SAN SIRO QUALCHE SETTIMANA FA E LA SUA PRESENZA AL PARTY CONFERMA CHE TRA I DUE C'E' DEL TENERO… - VIDEO

1. LAUTARO MARTÍNEZ E AGUSTINA: NOZZE SUL LAGO DI COMO FESTEGGIATI DALL’INTER

Estratto dell'articolo di Federica Bandirali per www.corriere.it

Nelle scorse ore sono arrivati sul lago di Como gli ospiti delle nozze più attese e blindate di questa primavera: oggi pomeriggio 29 maggio 2023 verso le 18 il calciatore dell’Inter Lautaro Martinez è convolato a nozze con Agustina Gandolfo. […]Lei in bianco lui in completo blu. L’abito di Agustina con spacco è di Atelier Emè, modello con scollatura a cuore e senza spalline. Capelli sciolti e niente velo. […]

la nazionale argentina al matrimonio di lautaro martinez e agustina gandolfo

Lautaro e Agustina hanno scelto due fedi di Damiani Be Reel in oro giallo e diamanti. Sempre di Damiani alcuni pezzi di alta gioielleria che la sposa indosserà questa sera durante la festa. […] La location è Villa d’Este a Cernobbio. Nel parco affacciato sul lago si è svolta la cerimonia. I due sposi dopo il rito hanno percorso tra gli applausi dei presenti un tappeto di petali candidi come le decorazioni floreali e le poltroncine dove erano seduti gli invitati.

[…]matrimonio civile è stato celebrato a Milano in gran segreto le settimane scorse. Oggi sulle sponde del Lario l’ulteriore cerimonia simbolica nel parco di Villa d’Este. La coppia ha anche annunciato la seconda gravidanza di Agustina: la coppia ha già una figlia, Nina, nata nel 2021. La notizia della gravidanza è arrivata dopo la proposta di matrimonio dello scorso 16 febbraio 2023 […]

2. AL MATRIMONIO DI LAUTARO CON LUKAKU C’È MEGAN THEE STALLION

Estratto da www.golssip.it

romelu lukaku al matrimonio di lautaro martinez e agustina gandolfo 3

Al matrimonio di Lautaro Martinez e Agus Gandolfo era invitata ovviamente tutta l'Inter. Compreso il suo inseparabile compagno d'attacco Romelu Lukaku. Con lui alla festa, […] ci sarebbe anche la rapper 28enne Megan Thee Stallion. […]

Lei e il calciatore, dicono i ben informati, sarebbero molto amici. Tanto che lei sarebbe stata anche in visita a San Siro proprio su invito dell'attaccante nerazzurro. […] Ovviamente massimo riserbo su un'eventuale relazione: l'attaccante interista è molto riservato e non racconta mai troppe cose sulla sua vita privata. Si è scoperto da poco che ha due figli.

