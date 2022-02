IMPROVVISAMENTE CI SIAMO ACCORTI CHE LA RUSSIA TENEVA PER LE PALLE (DA GIOCO) IL CALCIO EUROPEO - DOPO L'INVASIONE DELL'UCRAINA E LE PRIME SANZIONI, LA STAMPA TEDESCA SI CHIEDE COME È STATO POSSIBILE "ARRIVARE A DIPENDERE DALLE FLEBO DI UNO STATO IN GUERRA CHE DA ANNI MUOVE BURATTINI NEGLI STADI EUROPEI ATTRAVERSO UNA DELLE SUE SOCIETÀ", CIOÈ GAZPROM, CHE AVREBBE INCISO SUGLI AFFARI CALCISTICI DELL'EUROPA "PER IL 20-25%" - ORA CHE DOVRANNO ABBANDONARE LO SPONSOR, PER UEFA E CLUB SARÀ UNA BELLA BOTTA...

Da www.ilnapolista.it

Ora che la Russia invade l’Ucraina, e gli sponsor russi spariscono dalle maglie di calcio come dalle livree della Formula Uno, in Germania (dove il legame tra Gazprom e lo Schalke 04 è un caso da molto prima che la situazione precipitasse in Ucraina) si chiedono: “Come è stato possibile per il calcio europeo arrivare a dipendere dalle flebo di uno Stato in guerra che da anni muove burattini negli stadi europei attraverso una delle sue società?”.

In particolare se lo chiede la Faz. La Sueddeutsche Zeitung se la prende con la Fifa di Infantino, per la quale ha una particolare predilezione, ma il senso è lo stesso: “Ora le federazioni hanno la forza e la determinazione per prendere in mano la situazione dopo l’invasione dell’Ucraina, per salvare dalla propria reputazione se ancora essere salvata?”

Il senso di quella che il quotidiano tedesco chiama “una bugia per tutta la vita” è: se ne sono accorti solo ora?

Gazprom è praticamente il main sponsor della Uefa. Lo stadio dove doveva giocarsi (oggi l’Uefa deciderà di spostare la partita in altra sede) la finale di Champions, a San Pietroburgo, si chiama Gazprom Arena. “Le conseguenze di politica finanziaria e sportiva per l’Uefa potrebbero essere gravi”.

Anche i top club europei sono indirettamente legati alla società russa per gli alti introiti che incassano in Champions League. Gli esperti stimano che Gazprom abbia inciso sull’economia del calcio europeo per il 20-25%.

Secondo le informazioni della Faz, il gigante dell’energia aveva pianificato di utilizzare la Champions come piattaforma per pubblicizzare in anticipo in Germania le campagne per il gasdotto del Mar Baltico Nord Stream 2, come sta già facendo nell’ambito della sua partnership con lo Schalke 04. Ora dovrà per forza cambiare tutto, anche per il calcio.

