18 giu 2019 10:19

UN INCIDENTE O UN TENTATO SUICIDIO? ANDREA CAMILLERI E IL MISTERO DI QUEL 4 DICEMBRE 2018 – L'ESCLUSIVA DI "LEGGO": LO SCRITTORE VENNE TROVATO IN CASA INSANGUINATO, CON UNA SERIA FERITA SUL POLSO SINISTRO INFERTA DA UNA LAMETTA – IN UNA RECENTE INTERVISTA CAMILLERI HA CONFESSATO: “IN QUESTO SILENZIO CHE SI STA CREANDO DENTRO DI ME MI È VENUTA LA VOGLIA DI INTUIRE - NON DI CAPIRE PERCHÉ SARÀ ASSAI DIFFICILE CAPIRLA - COSA POSSA ESSERE L'ETERNITÀ"

