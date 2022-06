INCONTRI RAVVICINATI CON IL "DIEZ" - CONTINUANO GLI AVVISTAMENTI DI DIEGO ARMANDO MARADONA ALLO STADIO: UN UTENTE ONLINE SOSTIENE CHE DIEGO SI TROVAVA A UNA PARTITA DEL GIMNASIA LA PLATA (SQUADRA ARGENTINA DI CUI MARADONA È STATO ALLENATORE FINO ALLA SUA MORTE) - QUALCHE GIORNO FA UNA FOTOGRAFA AVEVA PUBBLICATO UNO SCATTO DI UN UOMO CHE SEMBRAVA IL PIBE SUGLI SPALTI DI WEMBLEY DURANTE LA FINALISSIMA TRA ITALIA E ARGENTINA...

Diego Armando Maradona è 'apparso' di nuovo e i tifosi impazziscono sui social, dove è diventata presto virale una foto scattata durante il match di venerdì scorso (10 giugno) tra Gimnasia La Plata (squadra di cui Maradona è stato allenatore dal 2019 fino alla sua morte, avvenuta il 25 novembre del 2020) e Patronato. Un'immagine, postata dall'account @MATIASRO, in cui si vede sugli spalti un uomo dall'incredibile somiglianza con l'ex capitano di Argentina e Napoli.

LA SECONDA 'APPARIZIONE'

Un po' come era successo in occasione della Finalissima del primo giugno tra l'Italia e la 'Seleccion', quando in un'altra foto tantissimi tifosi avevano 'riconosciuto' il Pibe de Oro sui gradoni di Wembley, in mezzo alla folla a guardare la partita.

"Lo stiamo letteralmente vedendo ovunque. Non se n'è mai andato... io scelgo di credere" ha scritto l'autore dell'ultimo tweet, che ha scatenato una lunga serie di interazioni e commenti da parte di tifosi a loro volta pronti a 'credere' in questa nuova 'apparizione'. "Davvero non è un'immagine ritoccata?" si chiede incredulo qualcuno, mentre c'è chi ammette: "Non può essere, sto impazzendo".

