INFANTINO, PENSACI TU – L’ITALIA SPERA IN UN INCREDIBILE RIPESCAGGIO. L'IRAN RISCHIA L'ESCLUSIONE DAL MONDIALE. IL MOTIVO? LE CIRCA DUEMILA DONNE, REGOLARMENTE IN POSSESSO DI BIGLIETTO, A CUI È STATO IMPEDITO DI ASSISTERE ALLO STADIO ALLA SFIDA CONTRO IL LIBANO. UNA PALESE VIOLAZIONE DELLE RACCOMANDAZIONI DELLA FIFA. IN CASO DI ESCLUSIONE DELL'IRAN, LA SQUADRA RIPESCATA SAREBBE UNA SCELTA "A TOTALE DISCREZIONE DELLA FIFA"

L'Iran rischia l'esclusione dai Mondiali del 2022 in Qatar. Il motivo sono le circa duemila donne iraniane, regolarmente in possesso di biglietto, sono rimaste fuori dallo stadio a cui è stato impedito di assistere alla sfida decisiva per la qualificazione alla Coppa del Mondo contro il Libano. "Stiamo ascoltando notizie preoccupanti dalla Fifa e dalla Confederazione calcistica asiatica", ha scritto su Twitter il membro del consiglio di amministrazione della Federcalcio iraniana, Mehrdad Seradschi.

La partita di qualificazione si è svolta a Maschad, una città religiosa a nord del Paese. Il divieto di ingresso alle donne allo stadio è un ritorno al passato che si scontra con le raccomandazioni della Fifa, che nel settembre 2019 chiedeva la rimozione del divieto di accesso agli stadi per le donne senza restrizioni. Lo scorso gennaio, dopo tre anni, era infatti stato concesso a loro di fare ingresso allo stadio per assistere al match contro l'Iraq.

Possibile esclusione dell'Iran, chi verrebbe ripescato?

L’esclusione di una Nazionale già qualificata dal Mondiale in Qatar è possibile solo in caso di sospensione o espulsione della sua Federazione calcistica da parte della Fifa.

Nel caso in cui si concretizzi l'esclusione dell'Iran il ripescaggio di una Nazionale non qualificata per la Coppa del Mondo avverrebbe a totale discrezione della Fifa, senza dunque la presenza di un eventuale criterio. Infatti, secondo quanto stabilito dall’articolo 6 del regolamento, la Fifa (in caso di ritiro o esclusione dalla competizione) deciderà sulla questione a sua esclusiva discrezione e intraprenderà qualsiasi azione si ritenga necessario.

