21 lug 2021 12:30

INIZIA L’ERA DEI CRIPTOSPONSOR NEL CALCIO – L’INTER DOPO 26 ANNI DICE ADDIO AL LOGO PIRELLI: COME MAIN SPONSOR SULLA MAGLIA CI SARÀ IL MARCHIO SOCIOS.COM, UNA PIATTAFORMA DIGITALE DELLA CRIPTOVALUTA CHILLIZ – IN ITALIA ANCHE LA ROMA HA PRESENTATO UNA CRIPTOVALUTA SULLE MAGLIE E IN EUROPA IL VALENCIA - L’ACCORDO CON I NERAZZURRI PORTERÀ CIRCA 20 MILIONI NELLE SUE CASSE, IL TERZO PIÙ REDDITIZIO IN SERIE A...