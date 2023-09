INTER, ATTENTA AI GUFI! – I NERAZZURRI, SULLE ALI DELL'ENTUSIASMO PER LA CINQUINA RIFILATA AL MILAN, SI RIPRESENTANO IN CHAMPIONS NELLA SCHIERA DEI FAVORITI, E DEBUTTANO STASERA IN CASA DELLA REAL SOCIEDAD – QUEL PARACULO DI PEP GUARDIOLA, CHE LO SCORSO GIUGNO HA BATTUTO INZAGHI IN FINALE, SI DICE CERTO CHE LAUTARO E COMPAGNI “ARRIVERANNO FINO IN FONDO PURE IN QUESTA STAGIONE” – INTANTO, CON CALHANOGLU OUT, INZAGHI LANCIA L'ALBANESE ASLLANI: “È UN GRANDE”

Estratto dell'articolo di Claudio Savelli per “Libero quotidiano”

henrikh mkhitaryan federico di marco inter milan

Secondo Pep Guardiola, l'Inter arriverà di nuovo in finale di Champions League. Il solito paraculo? In parte sì, perché sottolineare la forza dei nerazzurri valorizza la sua vittoria a Istanbul, ma anche no, perché ora non ha alcun interesse nell'esprimere un giudizio su una squadra che non è ancora rivale diretta per il titolo. Quindi un fondo di verità nelle parole di Pep esiste.

[…]

Alle parole di Guardiola sono seguite infatti le pagine di As e l'Equipe, i principali quotidiani sportivi in Spagna e Francia: Inzaghi non ci casca. Dice che «le parole di Guardiola fanno piacere» ma che «non bisogna dimenticare la fatica fatta per arrivare in finale». E aggiunge che «il difficile arriva adesso». [...]

simone inzaghi stefano pioli inter milan

L'Inter si è guadagnata in campo il cambio di considerazione, ma deve ricordarsi che non ha ancora giocato con questa nuova etichetta. L'aveva in Italia dove, a inizio stagione, non è stata continua. Se lo scorso anno l'Europa si è accorta dei nerazzurri solo quando hanno tenuto testa al Manchester City (non prima prima perché il sorteggio della fase finale secondo i più era ospitante), ora i fari sono già accesi e gli osservatori delle altre grandi saranno sintonizzati con lo stadio Anoeta di San Sebastian.

inter milan

Stasera (alle 21, diretta Prime Video), in casa della Real Sociedad, apparentemente la più morbida delle rivali nel girone perché uscita dalla quarta fascia, l'Inter fa il suo esordio con lo status di vice-campione e candidata (secondo gli altri ) ad una nuova finale. Sarà un esercizio per prendere le misure con questa scomoda dimensione, sapendo che il girone (Benfica e Salisburgo le altre due) non offre molte occasioni per rimediare ad errori di approccio.

[...] Il turnover è rimandato alla sfida di domenica contro l'Empoli perché i nerazzurri non devono illudersi di essere onnipotenti, visto che all'euforia del derby («Lo abbiamo rivisto, alcune cose potevamo farle meglio, ma è il passato», l'archiviazione dati di Inzaghi) si sono aggiunti i complimenti dell'Europa.

simone inzaghi guardiola

Quindi i cambi saranno limitati ad uno, massimo due elementi, e solo per esigenza: insieme a Cuadrado è rimasto a Milano Calhanoglu, che ha accusato un affaticamento al flessore e verrà sostituito da Asllani («Gli darò fiducia perché è un grandissimo giocatore: ce lo hanno chiesto in tanti ma noi ce lo siamo tenuti stretti», dichiara il mister, a scanso di equivoci), mentre De Vrij avanza la sua candidatura per evitare un sovraccarico ad Acerbi, rientrato nel derby dopo un infortunio. Fermare. I vari Frattesi, Pavard, Carlos Augusto e Arnautovic dovranno attendere con pazienza per una maglia da titolare, squadra che vince non si cambia soprattutto nel momento in cui la danno tutti per vincere a prescindere.

marcus thuram inter milan 1 davide frattesi zittisce rafael leao