17 mar 2021 13:25

IN ITALIA VINCE CHI RESTA SENZA COPPE? – BONIEK SFANCULA LA RUSSA: “CREDEVO DI AVERE CHIARITO IN UN ITALIANO COMPRENSIBILE CHE IL PROBLEMA È CULTURALE E DI COMUNICAZIONE, MA MI RENDO CONTO CHE…" - "IN ITALIA DOPO OGNI ELIMINAZIONE DALLE COPPE LEGGO CHE L’USCITA PRODUCE ENORMI VANTAGGI IN CAMPIONATO. BENE, IO SONO CONVINTO DEL CONTRARIO. LA SALUTO E FORZA INTER” (“VEDIAMO SE CASCA CON FORZA INTER”)