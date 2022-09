LE ITALIANE IN CHAMPIONS CONTRO I “GIGANTI” DAL PASSATO GLORIOSO – JUVE E NAPOLI INCONTRANO BENFICA E RANGERS GLASGOW – ANCHE SE QUEST’ANNO LA STAGIONE DEGLI SCOZZESI NON E' PARTITA BENE, LA VITTORIA DEL LORO 55ESIMO TITOLO E LA FINALE PERSA IN EUROPA LEAGUE CONTRO L’EINTRACHT DI FRANCOFORTE HA RIPORTATO IL MORALE ALLE STELLE DEI “GERS” – LA JUVE DOVRÀ VEDERSELA INVECE CON LA SQUADRA DI LISBONA, CHE AL MOMENTO VOLA A PUNTEGGIO PIENO IN CAMPIONATO...

Stefano Boldrini per “il Messaggero”

rangers glasgow

C'è una buona fetta di storia del calcio ad abbracciare in settimana il duo Napoli-Juventus: Rangers e Benfica. Senza offesa per il Viktoria Plzen avversario domani dell'Inter e per la Dinamo Zagabria attesa mercoledì dal Milan al Meazza -, Gers e Aquile in Europa appartengono alla nobiltà del football. Il match di Glasgow, posticipato di 24 ore per motivi di ordine pubblico legati alla scomparsa della regina Elisabetta, riporta sui nostri schermi la squadra scozzese, dopo la semifinale di Coppa Uefa giocata contro la Fiorentina nel 2008: i Rangers s' imposero ai rigori.

rangers glasgow

Nel 2012 il club scozzese fallì. Ripartì dalla quarta serie, la Scottish Third Division: il ritornò nella Premiership avvenne nel 2016, ma per cinque anni i protestanti di Glasgow furono schiacciati dalla superiorità del Celtic. Il 2021 è stato l'anno della rinascita, con la conquista del 55° titolo scozzese, sotto la guida di Steven Gerrard. Nel 2021-2022, dopo l'addio dello stesso Gerrard, arruolato dall'Aston Villa, con l'olandese Giovanni Van Bronckhorst i Gers si sono aggiudicati la Coppa di Scozia e sono approdati alla finale di Europa League, persa con l'Eintracht.

rangers glasgow

La stagione attuale è partita male. In campionato i Rangers sono a 5 dal Celtic e hanno rimediato una batosta pesante nel derby, il celebre Old Firm: 0-4. L'esordio nella fase a gironi di Champions è stato un disastro: un altro 0-4, in casa dell'Ajax. L'Ibrox Park, 50.000 posti, mercoledì sarà una bolgia: il ricordo della regina Elisabetta il tifo è fieramente unionista darà una carica in più.

benfica

MACCHINA DA PUNTI

Il Benfica è in questo momento la miglior squadra del campionato portoghese. E' in testa al campionato a punteggio pieno con 18 punti, ma non solo: mostra anche il miglior calcio. In estate è sbarcato a Lisbona l'allenatore tedesco Roger Schmidt, 55 anni, ex Psv Eindhoven. Il suo impatto è stato immediato, nonostante la perdita di un centravanti come Nunez, ceduto al Liverpool per 75 milioni di euro.

benfica

L'attivo di mercato è stato di 63 mln perché nei club portoghesi la gestione economica è diventata la priorità, ma nonostante tutto i dirigenti del club, il presidente Rui Costa in testa, sono riusciti a mantenere un buon telaio tecnico, con gli arrivi dei brasiliani Neres e Victor, dell'argentino Diego Fernandez, del norvegese Aursnes, del croato Musa e, in prestito, del tedesco Draxler.

benfica

Il nuovo Benfica ha sempre vinto: le 11 gare ufficiali comprese le 4 dei preliminari di Champions contro Midtjylland e Dinamo Kiev - e le 5 amichevoli di preparazione. Juve, attenzione.

rangers glasgow RANGERS benfica