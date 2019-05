JOHN McENROE, NON PUOI DIRE SUL SERIO: “ORMAI HO I CAPELLI BIANCHI DA VECCHIO SAGGIO E IN TV POSSO DIRE LA MIA SULL’EDUCAZIONE…” - FEDERER, NADAL DJOKOVIC E SERENA HANNO SEGNATO UN’EPOCA IRRIPETIBILE. CI MANCHERANNO MA CI ABITUEREMO AI NUOVI...” – KYRGIOS? LUI PORTA ANCORA AL COLLO IL CARTELLO "LAVORI IN CORSO”- E SUL FILM ‘L' IMPERO DELLA PERFEZIONE’, CHE RACCONTA LA SUA AVVENTURA AL ROLAND GARROS DEL 1984… - VIDEO

Riccardo Crivelli per la Gazzetta dello Sport

Jeans, maglietta e succo d' arancia. E tra una domanda e l' altra dell' intervista, brioche e caffé, perché è l' ora del breakfast.

mcenroe

John McEnroe a sessant' anni non perde la verve pungente di personaggio cult. Nel ruolo di «Commissioner of tennis» nelle clip di Eurosport, di cui è apprezzato talent, scolpisce opinioni sagaci e mai banali.

John, stiamo andando verso una finale annunciata tra Nadal e Djokovic?

«Se lo dite voi, non posso che essere d' accordo».

E Djokovic, se vince a Parigi, può puntare al Grande Slam?

«Sarebbe un' impresa incredibile, qualcosa di enorme. Consideriamo tutte le situazioni: se vince a Parigi, Novak per la seconda volta in carriera conquista quattro Slam di fila, e questo è già grandioso. Vado oltre: fare il Grande Slam, per lui, significherebbe ottenere sei vittorie consecutive negli Slam. E poi in finale con ogni probabilità troverebbe di fronte un giocatore, Nadal, che vuole imporsi per la 12 a volta in questo torneo, quindi ne conosce tutti i segreti. Lo ripeto: sarebbe un evento storico».

E di Federer cosa si può dire?

«Innanzitutto dobbiamo ringraziarlo per averci fatto la grazia di tornare a giocare a Parigi dopo quattro anni, ha reso l' atmosfera molto più eccitante. Dalle prime due partite, mi è sembrato abbia un buon livello di gioco, anche se il sorteggio è stato piuttosto benevolo con lui.Godiamocelo, e vediamo cosa succede».

mcenroe

Negli ultimi 15 anni Federer, Nadal e Djokovic si sono divisi 52 Slam. Quando nessuno di loro giocherà più, ci sarà un crollo di interesse per il tennis?

«Senza dubbio stiamo parlando dei tre giocatori più forti della storia del tennis maschile, che hanno segnato un' epoca irripetibile, e ci metto anche Serena Williams tra le donne: perciò si può immaginare che si sentirà la loro mancanza. Però i tornei continueranno, ci saranno nuovi vincitori e ci abitueremo ai loro nomi, come è sempre successo. E poi mi sembra che tra i Next Gen stiano emergendo giocatori con la personalità giusta per non rendere troppo traumatica la transizione».

mcenroe

C' è qualcuno di loro che la convince di più?

«Sicuramente Aliassime, perché ha già la maturità mentale e il fisico di un giocatore completo che sa quali obiettivi vuole. E mi piace anche Tsitsipas, è il mio secondo favorito».

Lei continua a professarsi tifoso di Kyrgios, malgrado il tempo passi e i risultati scarseggino.

«Lui porta ancora al collo il cartello "lavori in corso", secondo me non è ancora troppo tardi perché riesca a esprimere il livello che gli appartiene. Ma sulle critiche al Roland Garros ha sbagliato: la terra può non piacerti, però la devi rispettare».

«Educare e intrattenere» è il motto di Eurosport: lei si sente più educatore o intrattenitore in tv?

«Metà e metà, ho i capelli bianchi da vecchio saggio e quindi posso dire la mia sull' educazione (sorride, n.d.r. ), ma mi piace anche intrattenere. Nel mio piccolo, cerco di rendere il tennis il posto migliore possibile e un evento più eccitante».

Se fosse davvero Commissioner, quale sarebbe la prima riforma di McEnroe?

panatta mcenroe

«Prima di tutto, allargare i confini del tennis e provare farlo entrare nel cuore di tutti: non esistono solo il Roland Garros, Wimbledon o Roma, esiste il tennis come fenomeno globale.

In secondo luogo, proverei a renderlo più accessibile economicamente, adesso è troppo costoso e così rischiamo di farci scappare ragazzi che potrebbero diventare campioni. Perciò bisogna coinvolgere anche la scuola».

john mcenroe

Ha visto il film «L' Impero della perfezione», che racconta la sua avventura al Roland Garros del 1984?

«Solo qualche minuto, non potevo andare oltre: quell' anno ho perso la finale, la sconfitta più brutta della mia vita».

