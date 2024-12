JUVE-CITY: SFIDA TRA SQUADRE SULL'ORLO DI UNA CRISI DI NERVI - I DUE CLUB, CHE SI AFFRONTERANNO IN CHAMPIONS STASERA, STANNO ATTRAVERSANDO DEI PERIODI MOLTO SIMILI, TRA INFORTUNI E RISULTATI SOTTO LE ASPETTATIVE - I BIANCONERI HANNO 4 GIOCATORI AI BOX, MENTRE I "CITIZENS" ARRIVANO A TORINO CON SOLO 12 GIOCATORI DI MOVIMENTO A DISPOSIZIONE - LA SQUADRA DI THIAGO MOTTA STA SOFFRENDO DI "PAREGGITE" (ANCHE SE ANCORA IMBATTUTA), QUELLA DI GUARDIOLA HA VINTO UNA SOLA PARTITA NELLE ULTIME 9...

1. JUVE-MANCHESTER CITY, LO SQUADRONE DEGLI ASSENTI

thiago motta juve parma

Estratto dell'articolo di Guendalina Galdi per www.gazzetta.it

Quattro giocatori out per Motta, cinque per Guardiola. E anzi che da entrambe le parti qualcuno è tornato. L'emergenza infortuni a Torino come a Manchester è un ritornello amaro che accompagna Juve e City da inizio stagione. Oggi, allo Stadium si sentirà il peso delle nove assenze, di quei quasi 400 milioni di giocatori (stando al loro valore di mercato attuale) che sostano in infermeria da più o meno tempo.

pep guardiola

"Non ho mai usato l’alibi degli infortuni, non credo in queste cose. La cosa importante è come affronti le situazioni e noi lo abbiamo fatto da squadra", il commento di Thiago. E Pep (che ha portato a Torino Foden e Kovacic, più per garantirgli un altro allenamento con la squadra in vista del derby con lo United della prossima settimana che per farli giocare) risponde: "Troppe assenze. Abbiamo pochi giocatori con molti minuti e molti giocatori senza minuti, quindi il bilancio è un po’ scomodo". […]

2. IL MANCHESTER CITY STA QUASI PEGGIO DELLA JUVENTUS: GUARDIOLA ARRIVA A TORINO CON I GIOCATORI CONTATI

thiago motta juve stoccarda

Estratto dell'articolo di Lelio Donato per www.goal.com

La squadra di Guardiola affronta i bianconeri nel suo peggiore momento: tantissimi infortuni, i risultati non arrivano. Se la Juventus piange, il Manchester City di certo non ride. Anzi. La squadra di Guardiola forse sta perfino peggio dei bianconeri.

[…] Sembra incredibile solo a scriverlo ma sì, il Manchester City di Guardiola è attualmente in crisi. Lo dicono i risultati. Una sola vittoria nelle ultime nove partite giocate e ben cinque sconfitte, alcune pesantissime come il 4-1 subito a Lisbona contro lo Sporting o il 4-0 incassato dal Tottenham. Il successo ottenuto contro il Nottingham Forest qualche giorno fa è stato solo un brodino, ma la malattia non è passata come conferma il deludente 2-2 contro il Crystal Palace.

guardiola city feyenoord

UNA LUNGA SERIE DI INFORTUNI

Il Manchester City come la Juventus, dicevamo. O forse peggio. Guardiola contro il Crystal Palace non poteva contare su sette giocatori. E nessuno di questi, a meno di sorprese, sarà presente contro i bianconeri. Oltre ai lungodegenti Rodri e Bobb, mancheranno anche Foden, Kovacic, Aké, Akanij e Stones. L'emergenza insomma ha colpito soprattutto difesa e centrocampo, da qui le evidenti difficoltà del City.

SOLO 12 GIOCATORI A TORINO?

Al momento Guardiola per la delicatissima trasferta di Torino avrebbe a disposizione solo dodici giocatori di movimento. Emergenza piena, insomma. Anche se Akanij e Foden potrebbero recuperare almeno per la panchina. […] In ogni caso la qualità resta altissima, da Haaland a Doku e Grealish, i pericoli per la Juventus non mancheranno. Sottovalutare il City resta severamente vietato.

QUALIFICAZIONE A RISCHIO

thiago motta

Anche perché il Manchester City ormai non può permettersi ulteriori passi falsi per non rischiare davvero di restare fuori dalle prime otto. Attualmente la squadra di Guardiola in Champions League è addirittura diciassettesima con gli stessi punti della Juventus, otto, e ha vinto appena due delle cinque partite giocate. Poco, troppo poco per una delle potenziali favorite alla vittoria finale.

guardiola thiago motta thiago motta foto lapresse 2