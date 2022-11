13 nov 2022 14:44

KARSDORP NON CONVOCATO DA MOURINHO, VOLA IN OLANDA (PRIMA DELLA PARTITA CON IL TORINO) - L'ESTERNO OLANDESE PAGA IL "COMPORTAMENTO NON PROFESSIONALE" TENUTO MERCOLEDÌ SCORSO DURANTE LA SFIDA CON IL SASSUOLO - AL RIENTRO A TRIGORIA, SPETTERÀ A "SKARSDORP" DECIDERE SE METTERSI SOTTO PER RICONQUISTARE LA FIDUCIA DELL'ALLENATORE. SE NON DOVESSE ESSERE COSÌ, A GENNAIO LE STRADE DELLA ROMA E DELL'ESTERNO SI SEPARERANNO..