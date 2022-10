AL KHELAIFI COME PUTIN: USA I TROLL ONLINE PER RANDELLARE I NEMICI DEL PSG - IL QUOTIDIANO FRANCESE "MEDIAPART" RIVELA CHE IL PARIS SAINT GERMAIN AVREBBE INGAGGIATO UN'AGENZIA PER CREARE UN "ESERCITO" DI ACCOUNT FALSI PER ATTACCARE I MEDIA RITENUTI OSTILI, MA ANCHE GLI STESSI GIOCATORI E DIRIGENTI DEL PSG - TRA I BERSAGLI CI SAREBBERO MBAPPÉ, L'EX DIRETTORE SPORTIVO HENRIQUE, ADRIEN RABIOT E PERFINO LA DONNA CHE AVEVA ACCUSATO NEYMAR DI STUPRO...

Estratto dell'articolo di Stefano Vergine per il "Fatto quotidiano"

Un investimento da 222 milioni di euro va protetto. Anche a costo di assoldare un esercito di troll per difenderne la reputazione. […] . Il club più ricco di Francia ha usato decine di falsi account Twitter gestiti da un'agenzia esterna. La stessa utilizzata in tante altre situazioni per condurre campagne di diffamazione contro possibili nemici. Giornali e giornalisti, squadre avversarie, in qualche caso anche i suoi stessi calciatori. […].

La notizia della creazione di un "esercito digitale" usato dalla società parigina è stata rivelata dalla testata francese Mediapart, che insieme al Fatto Quotidiano fa parte del consorzio di giornalismo investigativo internazionale Eic. Lo scoop si basa sull'analisi di un documento inedito: un rapporto di 50 pagine prodotto dall'agenzia Digital Big Brother (Dbb), che fa il punto sulla sua attività per conto del Psg per la stagione 2018/ 2019[…]

Secondo Mediapart, la Dbb ha lavorato per il Psg dal 2018 al 2020. Il documento citato rivela che il club, di proprietà dello Stato del Qatar (dove si svolgeranno i prossimi mondiali), ha creato su Twitter un esercito di account falsi, responsabili di aver attaccato alcuni media ritenuti ostili al Psg, come Mediapart e il quotidiano sportivo L'Equipe. Ma non solo.

[…] Secondo Mediapart, la strategia offerta al Psg dalla società di Lotfi bel Hadj ruota attorno a un account di riferimento chiamato Paname Squad, che si presenta su Twitter come "collettivo di appassionati del Paris Saint- Germain". Aperto nell'agosto 2018 e collegato a una dozzina di altri account "partner", Paname Squad si è fatto conoscere rivelando subito alcune notizie del mercato estivo del Psg. Così ha aumentato la credibilità e conseguentemente i follower, arrivati a toccare quota 10mila prima del 2020, quando il contratto tra la Ddb e il Psg è cessato. Grazie ai follower acquisiti, l'esercito di troll ha iniziato ad influenzare il dibattito pubblico.

Nel documento in questione Dbb scrive di aver effettuato nove "attacchi" contro obiettivi specifici nel 2018/ 2019, come […] Rabiot, Henrique e Mbappé. E aggiunge: "La strategia di risposta e le interazioni sono elaborate con il team di comunicazione del Psg". Tra le operazioni citate nel documento ce n'è anche un'altra che riguarda Neymar. Quando un'ex fidanzata del campione brasiliano lo ha accusato di stupro (l'inchiesta giudiziaria nel frattempo è stata definitivamente archiviata), i troll hanno iniziato ad attaccare la donna.

"Versioni che cambiano a causa degli antidepressivi... Questo è il cagna-karma", ha twittato ad esempio l'account Lana Psg, legato a Paname Squad. Contattato da Mediapart, il Psg ha fatto sapere che "non ha mai stipulato un contratto con un'agenzia al fine di danneggiare individui e istituzioni". Ma secondo il sito francese, di sicuro il Psg ha pagato per i servizi offerti dalla Dbb.

[...] Il nostro ruolo, ha spiegato Dbb, "era quello di adattare, con i vari strumenti a nostra disposizione, la strategia stabilita sul digitale dall'allora direttore della comunicazione". L'agenzia ha rifiutato di commentare il contenuto delle singole operazioni svolte per il Psg "per motivi di riservatezza". Il club su questo punto non ha proprio risposto.

