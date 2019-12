19 dic 2019 09:30

KOLAROV IN LOVE CON LA BUCCINO? "NOTIZIA TOTALMENTE FALSA" – IL TERZINO DELLA ROMA SMENTISCE IL GOSSIP RIMBALZATO DALLA SERBIA SECONDO CUI IL CALCIATORE AVREBBE CHIUSO IL MATRIMONIO CHE DURAVA DA 12 ANNI PER GODERSI UNA LOVE-STORY CON CRISTINA BUCCINO – LEI: "NON LO CONOSCO, NON SO COME È FATTO E NON SO NULLA SU DI LUI "– FURIA KOLAROV PER QUESTE VOCI: "VERGOGNOSO E INACCETTABILE"