16 dic 2023 12:40

LANCE, CI VEDIAMO DOPING – ARMSTRONG RACCONTA COME HA FATTO A NON RISULTARE MAI POSITIVO AI CONTROLLI, NONOSTANTE SI DOPASSE: “SONO STATO TESTATO 500 VOLTE E NON SONO MAI RISULTATO POSITIVO. LA MIA URINA HA SEMPRE SUPERATO IL TEST. QUESTO PERCHÉ LA SOSTANZA CHE CI HA DATO I MAGGIORI BENEFICI, L’EPO, DOPO QUATTRO ORE SPARIVA DAL CORPO” – SECONDO L'EX CICLISTA TEXANO “L’ERITROPOIETINA È STATO IL CARBURANTE CHE HA CAMBIATO NON SOLO IL CICLISMO, MA OGNI ALTRO SPORT DI RESISTENZA” – VIDEO