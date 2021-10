2 ott 2021 21:00

LAPO IN VERSIONE MARCHESE DEL GRILLO SU TWITTER: “VOI NUN SIETE UN…” – PER FESTEGGIARE LA VITTORIA NEL DERBY IL NIPOTE DELL’AVVOCATO CITA UNA DELLE SCENE STRACULT DI ALBERTO SORDI PER REPLICARE AL TECNICO GRANATA JURIC CHE AVEVA DETTO CHE TORINO TIFAVA PER IL TORO – “IL NAPOLISTA”: “FORSE SONO I BIANCONERI PIÙ DEBOLI ALLENATI DA ALLEGRI. MAX SI RITROVA A FRIGGERE IL PESCE CON L’ACQUA…” (ATTENZIONE: LA JUVE E' ALLA TERZA VITTORIA CONSECUTIVA IN CAMPIONATO) - VIDEO