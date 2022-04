LA LAZIO È SULL’ORLO DI UNA CRISI DI NERVI - "IL TEMPO": LO SPOGLIATOIO RISCHIA DI ESPLODERE. LA RISATA ISTERICA DI ACERBI, LA REAZIONE RABBIOSA DI MARUSIC, IL GRUPPO ORFANO DI UNA GUIDA CARISMATICA COME QUELLA DI PERUZZI E TANTI GIOCATORI CHE ANDRANNO VIA. PRIMA INZAGHI TENEVA TUTTI UNITI, MA ORA LA TENSIONE È AL MASSIMO. IN QUESTO SCENARIO SARRI HA IL COMPITO DI… - VIDEO

La Lazio sull’orlo di una crisi di nervi. Il Tempo presenta così la squadra di Maurizio Sarri, con un tecnico sempre più preoccupato per le ultime 4 partite all’orizzonte. La reazione di Marusic contro Acerbi, per la risata dopo il gol del sorpasso del Milan firmato da Tonali, domenica, ha alzato un polverone e preoccupa non poco l’ambiente.

Il quotidiano romano scrive:

“Ma in questa vicenda a preoccupare maggiormente è la reazione di rabbiosa di Marusic, che dopo il gol preso si scaglia contro il compagno di squadra urlandogli alle spalle. È il termometro di un gruppo diviso al suo interno, sfaldato dagli addii dei senatori Lulic e Parolo, orfano di una guida carismatica come quella di Peruzzi. Non è un caso che il giocattolo si sia rotto con l’uscita di scena di queste figure, senza dimenticare il collante che in questi anni è riuscito a far coesistere le diverse anime dello spogliatoio: Simone Inzaghi.

Tanti calciatori in scadenza di contratto, chi ha già firmato con altri club, chi è al centro delle polemiche, chi è al centro delle voci di mercato. Il cortocircuito era dietro l’angolo e la sconfitta contro il Milan ha portato alla luce tutte le magagne che fino a questo momento erano state mascherate dall’ennesima stagione da top player di Milinkovic e dalla solita valanga di gol di Immobile. In questo scenario Sarri ha il compito di limitare i danni, provando in questo rush finale a centrare la qualificazione europea, unica speranza per non cadere nell’oblio dell’anonimato”.

