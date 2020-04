“L'ASFALTO MENTRE CORRI SEMBRA UN FIUME VERSO IL MARE...” - A CHI SONO DEDICATI I VERSI DELLA CANZONE “LE SEI E VENTISEI” DI CESARE CREMONINI? LO HA RIVELATO IL CANTAUTORE A #CASASKYSPORT" – “NON C’E’POSSIBILITA' DI SOPRAVVIVENZA DELLA MUSICA SENZA AGGREGAZIONE DI PERSONE, ESATTAMENTE COME LO SPORT. NON ESISTE UN CONCERTO IN STREAMING…" - E POI CONFESSA COSA FA PRIMA DI SALIRE SUL PALCO - VIDEO

“’Sta storia che non è più domenica senza Baggio e Senna, non va mica bene. Ayrton non c’è più ma corre Vale…”. Fu Uccio, amico e braccio destro di Valentino, a rimproverare bonariamente Cremonini per la doppia citazione presente nel suo pezzo #Marmellata25.

Ma non tutti sanno che Valentino Rossi è presente più di ogni altro sportivo nelle canzoni di Cesare Cremonini. Il cantautore bolognese a “Casa Sky Sport” rivela che, oltre a “46” l’inno composto per il team del pilota nove volte campione del mondo, alcuni versi dedicati al “Dottore” sono nascosti nella canzone “Le sei e ventisei”: “L'asfalto mentre corri sembra un fiume verso il mare/il panorama se ti volti è spazio e tu sei l'astronave”…

“Cremonini in moto? Non granché, fa fatica, è cresciuto con la Vespa…”, scherza Valentino che ammette: “Meglio con le quattro ruote, ha un bel piede, è veloce, abbiamo fatto dei rally insieme…”. Individualisti quando serve e competitivi, allegri e postivi, i due sono legati da amicizia vera e stima professionale reciproca. “La sua capacità di superare i momenti difficili è unica, cerco di imitarlo”, confessa Cremonini: “Finiamo le nostre serate a cantare a squarciagola, Vale è un grande dj”.

C’era anche Valentino tra i 40mila del Dall’Ara per lo storico concerto di “Cesarone” (il primo dopo 40 anni di un artista bolognese nello stadio della sua città). “E’ stata la mia Wembley”. L'omaggio a Lucio Dalla, il padre "che ora non c’è più" in tribuna, una notte che è stata “il vero punto di congiunzione tra me e Bologna” “Questo vale come un Mondiale”, gli sussurrò il Dottore a fine serata. Detto da uno che di titoli mondiali ne ha vinti nove, non c’è male.

Bologna ha omaggiato Cremonini e ha scelto i versi di “Nessuno vuole essere Robin” per le luminarie natalizie in via d'Azeglio. Rossi rivela che i due avrebbero dovuto passeggiare lì e intonare insieme la canzone ma “è arrivato il virus e abbiamo dovuto rimandare”.

La Moto Gp tornerà, forse, nel 2020. Il tour di Cremonini slitterà, invece, nel 2021: “Viviamo un momento doloroso ma dobbiamo far tornare tutto come prima quando sarà passata l'emergenza. Non c'è possibilità di sopravvivenza della musica senza aggregazione di persone, esattamente come lo sport. Non esiste un concerto in streaming che possa sostituire il live”, rimarca il cantautore che si sofferma su quel momento prima dell’inizio del concerto in cui "da Robin ti trasformi in Batman e sei padrone di quello che sta per capitarti": “Cosa faccio prima di salire sul palco? Guardo le uscite di sicurezza. Se volessi andar via, almeno, vorrei essere sicuro di poterlo fare…”

