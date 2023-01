Chiara Zucchelli e Jacopo Aliprandi per corrieredellosport.it

zaniolo scritte contro di lui

Notte di paura per Nicolò Zaniolo e la sua famiglia. Stanotte il giocatore della Roma ha chiamato la polizia, intorno all’una e mezza, per la presenza di tifosi fuori la sua villa di Casal Palocco che lo stavano insultando. Con lui c’era il padre. Già in giornata, mentre rientrava a casa, Zaniolo aveva notato una macchina con dei tifosi che lo inseguivano e gli si avvicinavano per insultarlo. “A mer…” e altre frasi gli sono state rivolte e per questo, spaventato, si era chiuso in casa.

striscione contro zaniolo

Zaniolo, gli insulti a mamma e sorella

Non sono ore facili per Nicolò e la sua famiglia, visto lo striscione al Colosseo, quello fuori Trigoria e le tante scritte contro di lui in tutta la città. “Non si può vivere così”, il pensiero dei genitori. La mamma di Zaniolo ieri ha postato delle scritte di insulti nei confronti suoi e del figlio e lo stesso ha fatto la sorella questa mattina. La situazione è ormai molto tesa e alla fine del mercato mancano solo due giorni

LA MAMMA DI ZANIOLO SBOTTA SUI SOCIAL: "ODIO ECCESSIVO!"

Da corrieredellosport.it

francesca costa mamma di zaniolo

La mamma di Nicolò Zaniolo, al termine di Roma - Napoli, ha preso la parola su Instagram per difendere il figlio e se stessa dai tanti insulti delle ultime ore. Francesca Costa ha pubblicato una foto in cui si vede il muretto fuori Trigoria (con tanto di localizzazione) con una scritta di pessimo gusto: "Zaniolo boia, tua madre è una gran tr...".

Francesca Costa ha postato la foto e ha scritto: "Aver originato tutto quest'odio mi sembra un tantino eccessivo". Subito dopo ha pubblicato un'altra foto, sempre di una scritta: "Zaniolo, 5 milioni di calci in c..." e ha commentato così: "Post muto".

zaniolo zaniolo mourinho