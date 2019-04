“ABBIAMO FATTO UN’ALTRA FIGURA DI MERDA” – LELE ADANI SU 'SKY' DURISSIMO SUGLI ULULATI A KEAN DOPO IL GOL DEL RADDOPPIO DELLA JUVE – IL PRESIDENTE DEL CAGLIARI GIULINI: “TROPPI MORALISMI, NON E’ RAZZISMO” – BONUCCI: “BUU A KEAN? HA SBAGLIATO ANCHE LUI” – ALLEGRI: "KEAN DEVE EVITARE ALCUNE ESULTANZE. CORI RAZZISTI? GLI IMBECILLI VANNO CACCIATI DAGLI STADI" - L’UDINESE FERMA IL MILAN: BAGARRE CHAMPIONS- VIDEO

BUU RAZZISTI A KEAN

kean cagliari juve

Da www.corrieredellosport.it

Tensione alla Sardegna Arena nel finale di Cagliari-Juve: dalla curva sono partiti buu razzisti contro Kean dopo il gol del 2-0 bianconero. I calciatori bianconeri si sono subito lamentati con l'arbitro Giacomelli, con Matuidi in prima fila nelle proteste. Il direttore di gara ha preso atto e subito dopo lo speaker ha ricordato ai tifosi l'elenco dei divieti, compreso quello sui cori razzisti.

BONUCCI - In campo è stato Bonucci a cercare di riportare ordine: «Kean sa che quando si fa gol deve pensare a esultare con la squadra e basta, abbracciarci tutti insieme. È stato un episodio e sa anche lui che poteva fare qualcosa di diverso e basta e guardiamo avanti. C’è stato il buu razzista dopo l’esultanza di Kean e Matuidi si è arrabbiato, ma credo che la colpa sia 50 e 50. Kean ha sbagliato e la curva ha sbagliato. Detto questo, sappiamo che noi dobbiamo essere d’esempio e guardare avanti, perché dobbiamo crescere tutti quanti, noi giocatori, come sistema calcio, anche in queste cose».

ALLEGRI - A commentare il convulso finale anche Allegri: «Kean? Oggi ha giocato meglio nel secondo tempo. Deve evitare alcune esultanze e qualche gesto lezioso di troppo. Bisogna avere rispetto dell'avversario. Cori razzisti? Come al solito ci sono degli imbecilli ma c'è anche la gente normale allo stadio - ha spiegato il tecnico bianconero - con le telecamere vanno individuati e non bisogna più fare entrare questi incivili. Ma ero immerso nella partita e non ho percepito nulla».

Da gazzetta.it

Giulini non ci sta: quello contro Kean secondo il presidente del Cagliari non è razzismo. “Mi dispiace perché ho sentito troppi moralismi. Se avesse segnato Bernardeschi sarebbe successa la stessa cosa. Fino al gol non era successo niente. Non strumentalizzate la cosa”. E il presidente del Cagliari, nel post partita della sconfitta contro la Juventus, attacca l’azzurro per l’esultanza polemica con i tifosi rossoblù: “Kean ha sbagliato e me lo hanno detto anche i giocatori della Juve. Il Cagliari rifiuta le accuse di razzismo. Io ho sentito soprattutto dei fischi, sarebbero arrivati ugualmente a tutti gli altri giocatori. Se ci sono stati degli ululati sono da condannare”.

LA REPLICA DI ADANI — L’intervento del presidente rossoblù a Sky Sport ha scatenato Lele Adani, chiamato in causa con l’accusa di essere moralista: “L’attacco non era elegante. Ok, i moralisti la ascoltano. Se mi dai del moralista non posso rimandartelo”. L’opinionista, ex calciatore, ha poi proseguito: “Se posso ribattere il Cagliari è una società seria che sta crescendo, una zona meravigliosa non solo per il calcio, io a Cagliari vengo con il cuore aperto e per questo mi offendi, presidente, se mi dai del moralista. Perché critico 100-20 c******* che fanno ‘buu’ a Matuidi, Alex Sandro e a Kean? Per questo? Secondo me sei stato offensivo, poi io la tua situazione la rispetto perché tu difendi la tua gente e il tuo club e lotti per il bene del Cagliari, ma non puoi dare del moralista a me. Moralista a me non lo dice nessuno. Chi fischia un giocatore di colore va cacciato e stop, non mi faccio dare del moralista da nessuno”.

Da www.goal.com

La Juventus passa a Cagliari, non senza polemiche: non parliamo di episodi arbitrali ma dei 'buu' indirizzati a Moise Kean al momento dell'esultanza provocatoria del classe 2000, subito dopo il goal dello 0-2.

Un episodio che non è passato inosservato negli studi di 'Sky Sport', dove l'ex difensore e attuale opinionista Daniele Adani si è sfogato contro gli autori del becero gesto.

"Abbiamo fatto l'ennesima figura di merda. Per le cagate fatte quest'anno, oggi è stato annunciato che il Boxing Day non ci sarà più, uso un francesismo. E' una sconfitta per tutti, tutto questo fa veramente schifo".

Concetto ribadito anche al momento dell'intervista a Massimiliano Allegri.

"Bisogna individuare quei venti, cento imbecilli e fuori dai coglioni come accade nei campionati esteri".

Momenti di tensione invece quando ai microfoni di 'Sky' si è presentato il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, il quale ha apostrofato Adani come 'moralista'.

"Pres, a me moralista non lo dice nessuno. Per i principi mi faccio torturare, non mi faccio dare del moralista da nessuno. Quante volte sono venuto in visita a Cagliari e, a cuore aperto, ho ammirato le bellezze calcistiche. Dico questo perché proprio oggi si è saputo che non ci sarà più il Boxing Day e succede una cosa così, altro che moralista".

