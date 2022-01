2 gen 2022 19:20

“ABBIAMO INVENTATO NOI LE PLUSVALENZE, REALI, NON NUMERI FANTASIOSI” – SERGIO CRAGNOTTI IN MEMORIA DI CALISTO TANZI: “UN GRANDE IMPRENDITORE, CON UN'OTTIMA CONDUZIONE SIA PER LA SUA CITTÀ CHE PER TUTTA L'ITALIA. HA FATTO GRANDI COSE PER IL PAESE. NOI ABBIAMO AVUTO UN OTTIMO RAPPORTO, SOPRATTUTTO NEGLI AFFARI LEGATI AL CALCIO” (AFFARI DISCUTIBILI…) – “AVEVAMO UNA BISIONE GLOBALE E UN PROGETTO INDUSTRIALE E SIAMO DIVENTATI IL CAPRO ESPIATORIO DI TUTTO CIÒ CHE ACCADEVA AL DI FUORI”